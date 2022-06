Zwei Gastspiele von „Ulm Moves!“ im Stadthaus

Zwei Gastspiele des Tanzfestivals „Ulm Moves!“ finden im Stadthaus Ulm statt. Am Dienstag, 21. Juni, treten um 20 Uhr „Curtis & Co. – dance affairs“ auf. In ihrem Solostück präsentiert Susanna Curtis die Ergebnisse ihrer jahrelangen Recherche zum Genre zeitgenössischer Tanz. Curtis erzählt mal philosophisch, mal poetisch, mal fast humoristisch-kabarettistisch von ihren persönlichen Erlebnissen und von krisenhaften Momenten, die sie im Laufe ihrer 35-jährigen Karriere als Tänzerin und Darstellerin erlebt hat.

Éric Trottier und seine vier Tänzer entwickeln beim zweiten Auftritt im Stadthaus am Donnerstag, 23. Juni, um 20 Uhr ein utopisches harmonisches Szenario. Die Gruppe „La_Trottier Dance“ zeigt einen Gleichklang, der spürbar einer gemeinsamen inneren Ordnung folgt, auch wenn ihr Zusammenspiel chaotisch anmutet. Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. Sie sind online über reservix erhältlich sowie im Stadthaus und im Roxy. An der Abendkasse kosten die Karten 25 Euro, ermäßigt 22 Euro.