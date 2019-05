Zwei Gambier ohne Fahrkarte im Zug unterwegs – aber mit knapp einem Kilo Marihuana

Mit knapp einem Kilogramm Marihuana sind am Sonntag zwei Gambier in einem Zug in Ulm unterwegs gewesen. Wie die Behörden mitteilen, seien die beiden Männer im Alter von 29 und 32 Jahren bei einer Kontrolle aufgefallen. Sie waren ohne Fahrkarte von Göppingen nach Ulm unterwegs.

Die Bundespolizei nahm die Männer mit zur Inspektion, um deren Identität zu klären. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei die Drogen. Der 29-Jährige aus dem Oberallgäu hatte über 600 Gramm und der Ältere aus Donauwörth über 300 Gramm Marihuana dabei.

Männer sitzen in Untersuchungshaft

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Ulmer Kriminalpolizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Ulm am Montag Haftbefehl gegen die Verdächtigen. Diese befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.