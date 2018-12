Zwölfjährige bei Unfall verletzt

Ziemlich spektakulär sah die Unfallsituation am Blaubeurer Tor am Samstagabend gegen 18.40 Uhr aus, so die Polizei. Eine 51-Jährige aus Österreich hatte vom Hindenburgring kommend vor der Einmündung in den Kreisverkehr angehalten. Hinter ihr ebenso eine 45-Jährige mit ihrer zwölfjährigen Tochter auf dem Beifahrersitz. Dies erkannte ein 43-Jähriger mit seinem Ford Mondeo nicht und fuhr auf den Dacia Duster auf. Der wurde so angehoben, dass er mit dem Fahrzeugheck auf der Motorhaube des Ford liegen blieb. Der Fahrer des Ford und seine drei Insassen im Alter von 44, 14 und vier Jahren blieben unverletzt.

Die 12-Jährige im Dacia wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, am Dacia in Höhe von 5000 Euro und am österreichischen VW in Höhe von 1500 Euro, teilt die Polizei mit.