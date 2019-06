Zusammenstoß mit Wohnmobil: Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwoch eine Seniorin bei einem Unfall in Ulm zu. Gegen 12.45 Uhr fuhr in der Jägerstraße aus Richtung Blaubeurer Straße ein Wohnmobil. Dessen 77-jähriger Fahrer wollte nach links in einen Hof abbiegen. Hierbei übersah er die Radfahrerin, welche den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr, meldet die Polizei. Hierdurch stürzte die 80-Jährige. Mit schweren Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben blieb der Sachschaden gering.