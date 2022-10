Die Lage in der Ukraine wird durch den anhaltenden Krieg immer dramatischer. Die neuerliche Bombardierung Kiews und anderer großer Städte kostet Tausende von Menschenleben. Über sieben Millionen Menschen mussten bisher fliehen, annähernd 2.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben eine Bleibe in unserer Region gefunden. Jetzt gibt es in der Hoffnung auf eine freie und friedliche Ukraine ein Solidaritätsfest für die Ukraine.

Unter dem Titel „Zusammen in Ulm“ lädt ein Aktionsbündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen und Institutionen am Freitag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in das Roxy in Ulm ein. Das Fest steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert, teilen die Veranstalter mit.

Als Künstlerinnen und Künstler sind laut Mitteilung beteiligt: Zinaida Khudenko, Alla Karlenko, Anna Ilnitska, Oleksandr, Dascha und Sascha Klimas, Maryna Zubko, Sergey Ivanchuk, Maksym und Ignatz Roiter, Robbi & Friends mit Gunter Czisch, Unter Wilden, Dieter Kraus, Michael Moravek, Hannes Kalbrecht sowie Marianne Hollenstein mit einer Kunst-Installation.

Es wirken weiterhin Vertreter der Städte Ulm und Neu-Ulm, darunter Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, mit. Für landestypisches ukrainisches Essen ist gesorgt. Es gibt ab 17 Uhr ein reichhaltiges Kinder- und Jugendprogramm mit kreativen Angeboten von Kontiki und ukrainischen Frauen, Schnupperstunden mit Skateboards, Longboards, BMX-Räder und anderes. Die Kinder- und Jugendkunstschule Kontiki stellt Werke aus ihrem Programm von ukrainischen und syrischen Kindern aus.

Der Eintritt ist frei – um Spenden für Ukraine-Hilfsprojekte wird gebeten!

Zudem können Donaufestfahnen erworben werden, die Hälfte des Erlöses kommt Projekten zugute.

Veranstalter der Soildaritätsfests sind: Europäische Donau-Akademie, ILEU, donaubüro ulm/neu-ulm, Ukrainische Katholische Kirche, Deutsch-Ukrainische Gesellschaft und Roxy gemeinnützige GmbH