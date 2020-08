Zum letzten Mal wird am Wochenende die Burg gestürmt

Am kommenden Wochenende heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr „Stürmt die Burg“. Der Auftakt wurde erneut sportlich: Am Donnerstag fand ein Zumba-Kurs der Vh Ulm statt. Auch am Freitag, 28. August, kommen Sportbegeisterte um 18.30 Uhr bei einer Yogastunde über den Dächern Ulms auf ihre Kosten (Voranmeldung unter www.fabienne-yoga-ulm.de).

Parallel führt der Förderkreis Bundesfestung Ulm um 18.30 Uhr durch die Gemäuer der Wilhelmsburg, Voranmeldung nicht erforderlich. Um 19 Uhr präsentiert Peter Pan / Soundwerkstatt eine explorative Sound-Performance. Psychedelic Rock spielt das Ulmer Newcomer Projekt Rainbow Head ab 21 Uhr. Am Samstag füllt das Team von Underground Movement e.V. beim Supreme Underground Camp den Burginnenhof mit Leben und Bewegung.

Um 18.30 Uhr startet der Breakdance-Workshop, um 20 Uhr wird das Gelernte im Hip-Hop Battle zum Besten gegeben. Anmeldung: SUS@underground-movement.com. Die vierköpfige Formation Prizma macht um 11 Uhr den Auftakt in den Sonntag. Um 14 Uhr steigt das Kinder-Mitmach-Theater „Mizzi auf großer Reise“. Um 15.30 Uhr erzählt Gaby Fischer Fabeln für die ganze Familie. Den Schlusspunkt bildet der Brite Felix Fraser ab 17 Uhr mit Popo, Rock, Funk und Blues.