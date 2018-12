Zum Fest gehen hier alle Lichter an

Wenn goldene Rentiere samt Schlitten und roten Päckchen übers Dach schweben, wenn Engel, Sterne und Kugeln silbern glitzern und wenn das Christkind in der Krippe mit der Heiligen Familie samt einem goldenen Schneemann am Hofeingang grüßen – dann hat das Ehepaar Edda und Georg Schlaier Haus und Hof wieder auf Weihnachten eingestimmt.

Natürlich ist solch ein strahlendes Weihnachtshaus nicht jedermanns Sache, doch sicher ist: Alle werfen beim Vorbeigehen oder Vorbeifahren einen Blick aufs Areal an der Thalfinger Straße in Burlafingen. Dabei kommen die Betrachter, vor allem die Kinder, aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das jedenfalls hat der 69-jährige Georg Schlaier in den vergangenen Jahrzehnten festgestellt. Wieso solch ein illuminiertes Haus? Seine Frau habe ihn etwa vor 40 Jahren „angesteckt“, als sie am Haus ein Fenster weihnachtlich dekoriert habe, erinnert sich der „Schlaier Schorsch“, wie ihn die Burlafinger nennen. Mit den Jahren entwickelte sich daraus ein echtes Weihnachtsfieber, speziell als die Familie noch durch zwei Enkel erweitert wurde. Denn die Schlaier-These lautet: Zur Weihnachtsvorfreude wird das Haus geschmückt – und zwar gründlich. Deshalb wird im Hause Schlaier seit Jahren ab September gebastelt, gewerkelt und gekauft, damit pünktlich zum Ersten Advent die Figuren mit Strom gefüttert werden und Haus und Hof in ihrer ganzen Pracht erstrahlen können. Edda Schlaier ist für die Innenbeleuchtung zuständig, ihr Mann fürs Außenleben.

Georg Schlaier setzt nur LED-Glühbirnchen ein und jedes Jahr überrascht er sein Publikum mit neuen Figuren und Gebilden. Seit zwei Jahren zieht etwa in einer großen Baumwurzel das Christkind (das kommt aber erst am Heiligen Abend in die Krippe) samt der Heiligen Familie, den neugierigen Hirten und anbetenden Königen die Blicke auf sich. Heuer neu: große silberne Leuchtkugeln und Sterne sowie rote Adventskerzen. Seit diesem Jahr gehen die Lichter rund ums Weihnachtshaus täglich um 21 Uhr aus. Zu dieser Zeit sind Schlaier zufolge wohl kaum noch Kinder unterwegs. Außerdem will er die Nachbarn nicht durch zu viel Licht verärgern, vor allem, da „bisher noch keine Klagen eingegangen sind“. Noch bis zum 6. Januar leuchtet das Haus jeden Tag zwischen 17 und 21 Uhr in seiner ganzen Pracht.