„Otl Aicher - Die Welt als Entwurf“ ist der Titel eines Geburtstagsvortrag mit Dr. Tilman Allert am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr in der Mensa der ehemaligen HfG I, Am Hochsträß 8, in Ulm. Zum 100. Geburtstag von Otl Aicher am 13. Mai 2022 hat das HfG-Archiv den Autors sowie emeritierten Professors für Soziologie und Sozialpsychologie an der Goethe Universität Frankfurt eingeladen.

Otl Aicher wurde am 13. Mai 1922 in Ulm-Söflingen geboren und war einer der führenden Gestalter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Mitbegründer der legendären Hochschule für Gestaltung Ulm (1953–1968), an der er zeitweise die Abteilung „Visuelle Kommunikation“ leitete, setzte er noch immer nachwirkende Impulse in der Gestaltungsausbildung.

Seine Werke wurden international ausgestellt und sind bis heute Vorbild für Generationen angehender Gestalter*innen. Otl Aicher gestaltete nicht nur im Bereich der Grafik. Er schrieb, er unterrichtete, er philosophierte. Vor allem war er immer ein politisch denkender und agierender Mensch. Er hatte sich bereits als Jugendlicher geweigert, der Hitlerjugend beizutreten. Deshalb ließ man ihn nicht zum schriftlichen Abitur zu. 1943 wurden seine Freunde Sophie und Hans Scholl vom Nazi-Unrechtsregime ermordet.

In den letzten Kriegswochen desertierte er, womit er riskierte, standrechtlich erschossen zu werden. Zeit seines Lebens übte er Widerstand. Zeit seines Lebens war Otl Aicher ein politischer Mensch, der sich für politische Themen einsetzte. Er nahm an Ostermärschen teil, demonstrierte gegen die Wiederbewaffnung und die atomare Aufrüstung.

Die Bedeutung Otl Aichers für die Designgeschichte im 20. Jahrhundert ist unbestritten: Mit den Erscheinungsbildern für die XX. Olympischen Spiele 1972 in München oder für die Deutsche Lufthansa legte er wegweisende Entwürfe vor. Sie haben bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Otl Aicher als offizieller Gestaltungsbeauftragte der XX. Olympischen Spiele 1972 in München entwarf zusammen mit seinem Team ein Gestaltungskonzept, dem die Berliner Olympiade als negative Vorlage diente. Unter anderem entwarf er Piktogramme für die einzelnen Sportarten, die bis heute international verwendet werden.

Es vermied bewusst jeglichen Pathos, Gigantismus oder Prunk. Alle Entwürfe der 11. Abteilung des Olympischen Komitees zielten darauf, eine ganz bestimmte Atmosphäre zu schaffen, frei von Vorurteilen oder nationalen Rivalitäten, dafür voller Offenheit, Toleranz und Heiterkeit.

Otl Aicher studierte nach Kriegsende zunächst ab 1946 Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Bereits 1948 eröffnet er in Ulm ein eigenes Grafikbüro mit dem er 1967 nach München umzieht. 1952 heiratet Otl Aicher Inge Scholl. Gemeinsam mit ihr und Max Bill gründen sie 1953 die Hochschule für Gestaltung in Ulm, mit dem Ziel, das Leben in Deutschland nach dem Ende des Faschismus neu zu denken und zu organisieren. Sie orientierten sich dabei an den Ideen der Moderne.

Gut gestaltete Industrieprodukte sollten einem jeden zu Wohlstand und einem guten Leben in einer demokratisch organisierten, freien Gesellschaft verhelfen. Otl Aicher wird im Jahr der Gründung der HfG der erste Dozent für visuelle Kommunikation. 1956 wird er Mitglied des Rektoratskollegiums, von 1962 bis 1964 alleiniger Rektor. 1958 ist Otl Aicher Gastsprofessor an der Yale University und 1959 Gastprofessor in Rio de Janeiro.

Auch entwarf er Erscheinungsbildern für Städte wie Isny oder Bad Gastein. 1972 zieht Otl Aicher nach Rotis im Allgäu. Dort gründet er 1984 das Rotis Institut für analoge Studien. 1988 entsteht die Schriftfamilie Rotis. Otl Aicher stirbt nach einem Verkehrsunfall am 1. September 1991 in Günzburg.

Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Otl Aicher 100 Jahre 100 Plakate“, die bis 8. Januar 2023 im HfG-Archiv/Museum Ulm.zu sehen ist. Eine Anmeldung oder Reservierung für den 13. Mai ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei.