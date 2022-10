Zulassungsstelle jetzt auch ohne Terminvergabe geöffnet

Die in der Corona-Zeit bewährte Online-Terminvergabe auf der Zulassungsstelle wird ab Dienstag, 1. November, wieder durch ein flexibles Angebot ergänzt: Die Gemeinsame Zulassungsstelle der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises in Ulm sowie die Zulassungsstellen in Ehingen und Langenau öffnen ab November zu bestimmten Zeiten auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung. Damit setzen die Behörden einen vielfach geäußerten Kundenwunsch um, teilen die Mitarbeiter des Landratsamts mit.

Erfolgt keine vorherige Terminbuchung, sollte jedoch eine ausreichende Wartezeit eingeplant werden. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass stets alle Kunden innerhalb der Öffnungszeiten bedient werden können.

Die Öffnungszeiten der Gemeinsamen Zulassungsstelle sind ab 1. November: Montag von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr (nur mit Terminvereinbarung), Mittwoch von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr (nur mit Terminvereinbarung) und 14 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Zulassungsstelle Ehingen: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr (nur mit Terminvereinbarung), 14 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Zulassungsstelle Langenau: Montag bis Mittwoch, Freitag: 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr (nur mit Terminvereinbarung), 14 bis 17 Uhr.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können auch weiterhin vorab online über https://alb-donau-kreis.flexappoint.de/ Termine für die Gemeinsame Zulassungsstelle Ulm sowie die Außenstellen in Ehingen und Langenau gebucht werden.