Zukunftsweisende Herzmedizin am Universitätsklinikum Ulm

Mit dem Ziel, die Fachbereiche Kardiologie, Herzchirurgie und pädiatrische Kardiologie am Universitätsklinikum Ulm (UKU) noch besser zu repräsentieren und die Krankenversorgung weiter zu optimieren, wurde im Frühjahr dieses Jahres das Universitäre Herzzentrum Ulm gegründet. Nun wird das neue Herzzentrum, welches von den Professoren Andreas Liebold und Wolfgang Rottbauer geleitet wird, am Freitag, 11. November, a 12.30 Uhr im Stadthaus Ulm feierlich eröffnet. Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit, kündigt das Uniklinikum Ulm in einem Schreiben an.

„Das Universitäre Herzzentrum Ulm stellt einen Meilenstein für zukunftsweisende intersektorale, interdisziplinäre und evidenzbasierte Herzmedizin in der Stadt Ulm und der Region dar“, erklären Prof. Dr. Wolfgang Rottbauer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin II (Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Internistische Intensivmedizin, Sport- und Rehabilitationsmedizin) und Prof. Dr. Andreas Liebold, Ärztlicher Direktor der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie am UKU. „Wir hoffen, bei unserer Eröffnungsveranstaltung im Stadthaus Ulm viele Gäste begrüßen zu dürfen und freuen uns auf einen lebendigen Austausch“.

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung beleuchten der Oberbürgermeister der Stadt Ulm, der Universitätspräsident, der Dekan der Medizinischen Fakultät und der Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Ulm, sowie die Präsidenten der jeweiligen Herz-Kreislauf-Fachgesellschaften die Bedeutung des Universitären Herzzentrums für die Stadt Ulm, die Universität, und die nationale und internationale Herzmedizin. Abgeschlossen wird der Festakt mit dem Festvortrag „Quo vadis Herzmedizin?“ von Prof. Hugo A. Katus – einem der weltweit renommiertesten Pioniere der Herzmedizin und Erfinder des Herzinfarktschnelltests.

Abgerundet werden die Eröffnungsfeierlichkeiten am Samstag, 12. November, mit dem wissenschaftlichen Symposium „Herzmedizin – im Wandel der Zeit“ in der Donauhalle Ulm. Hier werden die Expertinnen und Experten des UKU gemeinsam mit renommierten Herzmedizinerinnen und Herzmedizinern anderer Universitätskliniken aktuelle Themen der Herzmedizin diskutieren. Das Symposium richtet sich ausschließlich an Fachpublikum. Eine Anmeldung ist erforderlich.