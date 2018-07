In der Nähe des Amstetter Bahnhofs ist am Montagnachmittag ein Blitz eingeschlagen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam anschließend zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen Geislingen und Ulm.

Demnach fielen drei Regionalzüge in der Zeit zwischen 13.45 und 14.30 Uhr aus. Die Fahrgästen mussten in den Bahnhöfen ausharren. Die Ursache war eine Signalstörung nach dem Blitzeinschlag. „Es müsste mittlerweile wieder alles regulär laufen“, so der Bahn-Sprecher.

Stellwerksstörung nach Blitzeinschlag #Geislingen(Steige) <> #Ulm Hbf. In der Folge Verspätungen und Zugausfälle Update folgt.— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) 16. Juli 2018

#Stellwerksstörung nach Blitzeinschlag #Geislingen(Steige) <> #Ulm Hbf ist behoben. In der Folge kann es noch Verspätungen und Zugausfällen kommen.— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) 16. Juli 2018