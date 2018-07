Zug hat immer Begleiter

In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung sorgt sich der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir um die Sicherheit in der Regionalbahn RB 19367 von Stuttgart (Abfahrt 23.32 Uhr) nach Ulm (Ankunft 1.05 Uhr). Die Antwort: "Der Zug ist immer mit einem Zugbegleiter besetzt."

Der SPD-Politiker wollte wissen: "Wie viele Personen sind in dieser Regionalbahn von Stuttgart nach Ulm eingesetzt?" Die Landesregierung sagt, der Zug sei auch dann mit einem Zug\-begleiter besetzt, wenn er, wie täglich, außer freitags, mit Doppelstockwagen gefahren wird. Bei diesen sei die "Besetzung" betrieblich nicht erforderlich. Von 2007 bis 2009 sind insgesamt "sieben Fälle von Unregelmäßigkeiten" in dieser Regionalbahn verzeichnet. 2006 soll es laut Landesregierung sogar eine Körperverletzung gegeben haben.

Rivoir fragte auch nach der Möglichkeit, einen Notruf auszulösen. Die Landesregierung empfiehlt den Fahrgästen, sich an den Zugbegleiter zu wenden. Die freitags verkehrenden Wagen verfügen über keine technischen Kommunikationseinrichtungen zwischen Fahrgästen und Lokführern. In den an übrigen Wochentagen eingesetzten Doppelstockwagen ist im Türbereich eine über einen Druckkopf zu betätigende Sprechstelle für Notfälle.

Laut Rivoir häufen sich die Klagen über zunehmende Gewalt in dieser Regionalbahn zwischen Stuttgart und Ulm. Fahrgäste klagen unter anderem über randalierende Jugendliche. Außerdem wird nach Berichten von Fahr\-gästen das gesetzliche Rauchverbot in dieser späten Zugverbindung von Stuttgart nach Ulm immer häufiger missachtet. Die DB Regio wird die Regionalbahn 19367 beobachten.