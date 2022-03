Handy-App will Lebensmittelverschwendung reduzieren – Betriebe machen mit

Die Zahlen sind bedenklich: In Deutschland wird rund ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. Laut der Umweltorganisation WWF sind es jährlich rund 18 Millionen Tonnen an Versorgungsgütern, die ungenutzt den Weg in den Müll finden. Die Gründe sind vielfältig, definitiv zu verorten im Überangebot in den Industrieländern, häufig auch schlichtweg im fehlenden Bewusstsein vieler Menschen für den Wert von Lebensmitteln.

Idee dahinter ist simpel

Die App „Too Good To Go“ versucht, dieser Entwicklung mit einem einfachen Konzept entgegenzuwirken, das auch viele Bäckereien, Supermärkte und Restaurants aus Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm nutzen – und somit einen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung leisten.

Die Idee dahinter ist simpel: Die Betriebe melden sich bei „Too Good To Go“ an. Dann kann beispielsweise die Bäckerei ihre übrig gebliebenen Backwaren oder der Supermarkt kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehende Lebensmittel an den Mann oder die Frau bringen.

Können die Ladenbesitzer abschätzen, wie viele Lebensmittel oder Gerichte übrig bleiben werden, geben sie die Information an die App weiter und stellen eine „Magic Bag“ zusammen, also eine Überraschungstüte. Die Verbraucherin kann anschließend über die App die überschüssigen Lebensmittel zu einem Drittel des regulären Verkaufswert erwerben und ihre Tüte vor Ort zu einer festgelegten Uhrzeit abholen.

Auch der Hofladen macht mit

In Ulm und im Landkreis Neu-Ulm machen bereits rund 100 Unternehmen mit – größere Ketten wie „Nordsee“ oder „Starbucks“ gingen schon vor längerer Zeit voran, viele kleinere Betriebe sind vor Kurzem eingestiegen. So auch der Hofladen Fink aus Ludwigsfeld. „Wir haben immer freitags geöffnet. Häufig bleibt von den angebotenen Backwaren und der Milch am Ende des Verkaufstages noch etwas übrig“, sagt Inhaber Helmut Fink.

Deshalb haben wir uns entschieden, mitzumachen.

Meist könne er am späten Freitagnachmittag abschätzen, ob und wie viel Ware am Ende des Tages übrig bleiben werde. Diese wird dann in einer Überraschungstüte zusammengestellt und für 2,50 Euro über die App verkauft. Der normale Verkaufswert der überschüssigen Waren läge bei rund 7,50 Euro. Zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr holt der Käufer dann seine Lebensmittel im Hofladen ab. „Wir haben bisher zwar erst eine Probetüte eingestellt, die war aber innerhalb kürzester Zeit verkauft“, so Finks positives Fazit nach der ersten Woche.

Auch die „Grüne Insel“ ist dabei

Der Imbiss „Grüne Insel“ aus Ulm ist schon etwas länger dabei, knapp zwei Monate sind es mittlerweile. Geschäftsführer Gerard Connor ist von dem Müllvermeidungskonzept begeistert: „Ich wollte kein Essen wegwerfen und mit der App bleibt nun gar nichts mehr übrig.“

Auch wenn es sich meist nur um eine Mahlzeit handelt: Übrig gebliebene Mittagessen, die er sonst für 7,50 Euro anbietet, können nach Ladenschließung zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr für 2,50 Euro abgeholt werden. Einzige Voraussetzung: Kundinnen und Kunden müssen ihr Mahl am Abend zuvor über „Too Good To Go“ reserviert haben.

Neben Bäckereien und Restaurants wollen Supermärkte und Hotels etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun; so auch das Hotel Schiefes Haus in Ulm. „Wir bieten unseren Hotelgästen ein Frühstücksbuffet an“, sagt Geschäftsführer Harald Altstetter. Hin und wieder komme es vor, dass Lebensmittel übrig blieben.

Das wiederum werde dann den Verantwortlichen der App gemeldet, die es dann den Nutzern weitergeben. „Der Pauschalpreis bei uns liegt bei vier Euro“, fügt Altstetter hinzu. Der eigentliche Wert läge indes um einiges höher.

Waren kosten nur zwei statt sechs Euro

Dilek Bozdam von der „Wunsch-Bäckerei“ aus Vöhringen hat auch früher keine überschüssigen Backwaren weggeworfen: „Das bekamen die Hühner – und die Familie“, sagt sie. Nun ist sie seit einer guten Woche bei „Too Good To Go“ dabei und stellt täglich zwei bis drei Tüten übriggebliebener Brezen und Semmeln zusammen.

Der normale Verkaufswert liege bei rund sechs Euro, über die App können Kunden die Backwaren für zwei Euro bekommen. Eine Stunde vor Ladenschluss mache sie das, das reiche locker, die Tüten gingen sofort weg. Müssen die hauseigenen Hühner nun darben? „Nein“, sagt Bozdam und lacht. „Für die lasse ich trotzdem noch etwas übrig.“