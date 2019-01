Zu schnell bei Schneeglätte

In Munderkingen stießen am Samstag zwei Fahrzeuge zusammen.

Eine 73-Jährige hielt mit ihrem Wagen an einer Kreuzung in der Donaustraße. Ihr kam gegen 11 Uhr der Opel eines 18-Jährigen entgegen. Dieser war auf Schnee in der Bahnhofstraße unterwegs. Beim Abbiegen geriet er ins Schleudern und krachte in den Mercedes der Seniorin. Die schilderte den Sachverhalt später der Polizei, die nun ermittelt. Die Frau wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand rund 5.000 Euro Schaden.