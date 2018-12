Zonta-Club beleuchtet am Dienstag Ulmer Zentrum für Gestaltung: „Zeichen gegen Gewalt an Frauen“

Der Zonta Club Ulm beleuchtet am Dienstag ab etwa 16 Uhr das Zentrum für Gestaltung in Ulm in der Schillerstraße in Orange, um auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen.

Zusätzlich möchten die Zonta-Frauen Passanten, die zur Abendvorstellung ins Roxy kommen, mit einem Informationsstand auf das Thema hinweisen.

Im Rahmen der weltweiten Kampagne „Zonta says no!“, zu der beispielsweise auch die Niagara Fälle und der Eiffelturm illuminiert werden, setzt der Zonta Club Ulm mit der orangefarbenen Beleuchtung des Zentrum für Gestaltung auch in Ulm ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Im Jahr 2017 wurde das Theater Ulm orange illuminiert. Mit Unterstützung des Zentrums für Gestaltung gelingt die Beleuchtung auch in 2018.

Seit 2012 findet jedes Jahr Ende November bis Mitte Dezember „Zonta says no!“ statt, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Gewalt an Mädchen und Frauen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen.

Weltweit erfahren über 30 Prozent aller Frauen Gewalt (Vereinten Nationen, 2015). Im Durchschnitt wird damit jede dritte Frau Opfer einer Gewalttat, einer Vergewaltigung oder eines Angriffs.

Zonta International hat inzwischen in mehr als 33 Ländern insgesamt 43 Projekte gefördert, die Gewalt an Frauen verhindern oder deren Folgen lindern sollen.