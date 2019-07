Zoll stellt knapp 6000 Zigaretten sicher

Es ist der Paukenschlag am Ende des ersten Schützenwochenendes: Dieter Maucher hat am Sonntag seinen Rücktritt aus der Schützendirektion erklärt, was gleichbedeutend mit Ende seiner Tätigkeit als Leiter der Heimatstunde ist.

Grund dafür seien „unterschiedliche Sichtweisen zum Ablauf der diesjährigen Heimatstunde, die nicht ausgeräumt werden konnten“. Dies teilte die Schützendirektion am frühen Sonntagabend in einer Pressemitteilung mit.