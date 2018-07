Zoll kontrolliert Reisebus: Fast jeder Zweite mit Drogen erwischt

Reihenweise Drogen hat der Zoll in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Kontrolle eines Reisebusses auf der A8 bei Ulm-Dornstadt gefunden. 17 Mal stießen die Zöllner auf Kleinmengen Rauschgift. Dabei handelte sich laut einer Mitteilung des Hauptzollamtes Ulm vermutlich um Eigenbedarf mit zwischen ein und 15 Gramm – darunter Marihuana, Crack, Crystal Meth, Ketamin, Kokain, Haschisch und Ecstasy.

Der Reisebus war mit 45 zumeist jungen Erwachsenen besetzt und auf der Fahrt nach Holland. Der überwiegende Teil der Drogen wurde im Bus gefunden, so dass eine Zuordnung zu den Reisenden zunächst schwierig war. Zwei Männer versteckten das Rauschgift in der Unterhose, ein Reisender hatte Marihuana und Ecstasy im Gepäck. Gegen die drei wurden noch vor Ort Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen in den anderen Fällen dauern an.

Der Zoll-Einsatzleiter sprach am Morgen danach von einer „langen Nacht“ und ergänzte, „dass Reisegruppen, bei denen fast jeder zweite Rauschgift dabei habe, auch nicht an der Tagesordnung seien“. Unterstützt wurden die Zöllner von einem Rauschgiftspürhunde-Team.