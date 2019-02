Zoll findet 7200 Schmuggelzigaretten in Reisebus

7200 unversteuerte Zigaretten haben Zollbeamte Ende Januar bei Kontrollen auf der A8 in Höhe Ulm in einem Reisebus aus Osteuropa entdeckt. Die Zigaretten waren nach Angaben des Hauptzollamts Ulm in den Sitzen des Busses verbaut. Die Zöllner seien dem Fahrer auf die Schliche gekommen, weil das Busunternehmen den Behörden bereits in der Vergangenheit durch Schmuggelfahrten aufgefallen ist.

Jetzt werde gegen den Fahrer wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt, teilt das Hauptzollamt am Mittwoch mit. 1200 Euro fällige Abgaben sowie 500 Euro Strafsicherheit behielten die Beamten sofort ein.

Bei einer bezirksweiten Kontrollaktion hat der Ulmer Zoll vergangene Woche 60 Shisha-Bars und Verkaufsgeschäfte, sowie 120 Personen überprüft. Dabei wurden knapp 200 Kilo Wasserpfeifentabak sichergestellt.

Noch in derselben Schicht zogen die Zöllner nach eigenen Angaben einen bulgarischen Kleinbusfahrer aus dem Verkehr. Der Verdacht: Fahren unter Drogeneinfluss. Die Beamten wollten den Mann zunächst nur zollrechtlich befragen, weil dieser aber von sich aus ein polizeiliches Schreiben vorzeigte, welches ihn mit Drogenkonsum in Verbindung brachte, verständigten die Zöllner die Polizei. Der Drogenschnelltest vor Ort war positiv – seine Fahrt damit beendet.

