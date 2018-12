Zeugnisangst: Neunjähriger läuft von Zuhause weg

Am Freitag gegen 14:30 Uhr meldete eine Frau aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ihren neunjährigen Sohn bei der Polizei Neu-Ulm als vermisst. Er wurde am Abend in der Ulmer Friedrichsau entdeckt.

Als sie gegen 11:30 Uhr nach Hause kam, sei die Haustür offen gestanden. Der Junge fehlte. Er führte weder Geld, Mobiltelefon oder Getränke mit. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen Mutter und Sohn wegen des heute in Bayern verteilten Zeugnisses des Drittklässlers. Trotz einer intensiven Fahndung mit Kräften der Polizeiinspektion Neu-Ulm, mehreren Diensthundeführern der Operativen Ergänzungsdienste und mehreren Funkstreifen des Polizeipräsidiums Ulm war der Junge bis 17:00 Uhr noch immer spurlos verschwunden. Um kurz nach 17:00 Uhr erreichte das Führungs- und Lagezentrum der Polizei Ulm ein Anruf eines älteren Ehepaares, dem in der Ulmer Friedrichsau ein einsamer und trauriger Junge aufgefallen war. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den Neunjährigen aus Pfuhl. Er wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Nebenbei darf erwähnt werden, dass sein Zeugnis für einen Übertritt durchaus gereicht hat.