Zeugin telefoniert mit Polizei, während Einbrecher Nachbarhaus durchwühlt

Die Polizei hat am Dienstagabend im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen können. Einer Frau waren kurz vor 21 Uhr zwei Männer aufgefallen, die im Dunkeln mit einer Taschenlampe agierten. Sie rief die Polizei. „Ich bedanke mich bei der Frau, die alles richtig gemacht hat.“, so Rainer Finkel, Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Als einer der beiden Männer sich über das Hochparterre an der Balkontüre eines Mehrfamilienhauses in Offenhausen zu schaffen machte, verständigte die Frau sofort die Polizei. Noch während die Einsatzzentrale mehrere Polizeistreifen an den Ort der Beobachtungen entsandte, teilte die Anwohnerin weiterhin ihre Beobachtungen mit. So konnten die Beamten zielgerichtet den beschriebenen Wohnblock umstellen und die darin angegangene Wohnung betreten.

Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Mit seiner Unterstützung konnte einer der Einbrecher in der Küche angetroffen und festgenommen werden. Der Georgier, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte bereits Bargeld aus der Wohnung eingesteckt. Seinem Mittäter, der laut Polizei vor dem Anwesen „Schmiere stand“, gelang noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Um in die Wohnung zu gelangen, hatte der Täter die Balkontüre aufgehebelt.

„Dank der sofortigen und klaren Mitteilung der Anruferin über die Notrufnummer 110 war es uns möglich den Einbrecher festzunehmen“, so Rainer Finkel weiter: „Diese Festnahme belegt den Appell der Polizei, beim kleinsten Verdacht die Notrufnummer 110 zu wählen und Beobachtungen mitzuteilen“, so der Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm weiter.

Die Neu-Ulmer Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 36-jährige Einbrecher am Mittwoch bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Sie erließ einen Haftbefehl. Jetzt sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.

Jetzt werde laut Polizei geprüft, ob der Täter für weitere Straftaten und/oder Einbrüche verantwortlich ist. Zudem bitten die Ermittler Hinweise zum noch unbekannten Mittäter unter der Rufnummer 0731/8013-0 mitzuteilen. Dieser trug laut Polizei eine schwarze Jacke und graue Kapuze.