Zeuge nimmt Verfolgung auf – Polizei schnappt Ladendiebe

Die Polizei hat am Samstag in Ulm zwei Ladendiebe auf ihrer Diebestour geschnappt. Ein Zeuge hatte die Polizei auf eine 29-Jährige und einen 19-Jährigen aufmerksam gemacht.

Demnach waren die 29-Jährige und der 19-Jährige am Samstagnachmittag in der Ulmer Fußgängerzone unterwegs. Ein Zeuge beobachtete, wie die Beiden in zwei Geschäften Kleidungsstücke und Kosmetikartikel mitnahmen. Die Artikel wurden nicht bezahlt.

Der Zeuge verfolgte die Personen und verständigte die Polizei. Die herbeigerufene Polizei nahm die Ladendiebe fest. Sie wurden auf ein Polizeirevier verbracht. Die Beamten stellten fest, dass die Diebe in insgesamt vier Geschäften geklaut hatten und Beute von mehreren hundert Euro machten. Das Diebesduo erwartet nun eine Anzeige wegen mehrfachen Ladendiebstahls.