Zeichen setzen in der Corona-Krise – Vertrag mit dem Leiter der Uniklinik vorzeitig verlängert

Das Universitätsklinikum will in der Krise und angesichts der bestehenden Herausforderungen ein Zeichen setzen: Der Aufsichtsrat des Uniklinikums hat den Vertrag des Leitenden Ärztlichen Direktors, Professor Dr. Udo X. Kaisers, vorzeitig bis zum 31. August 2025 verlängert.

Kaisers habe die Leitung der Uniklinik in einer schwierigen Phase übernommen, heißt es in einer Mitteilung der Uni am Montag. „Die erfolgreiche Vorstandsarbeit“ von Professor Kaisers sei entscheidend für die seither eingetretene positive Entwicklung, wird Ulrich Steinbach, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, darin zitiert.

Kaisers werde damit in die Lage versetzt, die strategische Entwicklung des Klinikums langfristig voranzutreiben. „Ich denke hier insbesondere an den bereits aufgesetzten Masterplanprozess. Für den Standort ist dies ein entscheidender Zukunftsfaktor“, so Steinbach weiter.

Zusammen mit der erst vor kurzem zur Kaufmännischen Direktorin bestellten Sylvia Langer sieht die Klinik damit in der Führungsspitze gut aufgestellt.

Professor Kaisers war erstmals zum 1. September 2015 für die Dauer von fünf Jahren zum Leitenden Ärztlichen Direktor bestellt worden. Der neue Vertrag schließt sich nahtlos an das Ende der ersten Amtsperiode an.

In den ersten Jahren sei die Zielsetzung des Vorstands gewesen, wieder ausgeglichene Ergebnisse zu erreichen. Dies kann laut Mitteilung „als gelungen angesehen werden“, wird aber auch auf Dauer Aufgabe des Vorstands bleiben.

„Ich habe in Ulm ein motiviertes, leistungsstarkes Team vorgefunden, das in einer gemeinsamen Anstrengung die wirtschaftliche Konsolidierung gemeistert hat. In der durch die Coronavirus-Pandemie hervorgerufenen Krise wird die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Einrichtung erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer gemeinsamen Arbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Universitätsmedizin Ulm“, so Professor Kaisers.