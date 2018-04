Zehntausende wollen neue Straßenbahn sehen

Großer Bahnhof auf dem Betriebshof in der Ulmer Weststadt: Etwa 10 000 Besucher sind am Samstag nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) zum Tag der offenen Tür gekommen, um sich die neuen Fahrzeuge für die Linie 2 anzuschauen. Insgesamt zwölf Bahnen vom Typ „Avenio M“ werden Zug um Zug an die SWU geliefert.

Das gesamte Gelände war zur Leistungsschau der Stadtwerke umgestaltet, alte und neue Straßenbahnen, Omnibusse und Dienstfahrzeuge wurden gezeigt. In der großen Wagenhalle an der Bauhoferstaße war der Star des Tages am Morgen noch hinter einem mehr als 30 Meter langen Vorhang versteckt.

Meilenstein in Richtung Elektromobilität

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der SWU ist, bezeichnete den Avenio als „Deutschlands schönste Straßenbahn“ und blickte schon in den Dezember voraus, wenn die Baustellen abgeschlossen sein und die Linie 2 mit den neuen Fahrzeugen eröffnet werden soll. Die Straßenbahnlinie ist für Czisch ein Meilenstein hin zur Elektromobilität und zur sauberen Stadt.

Eine Überraschung für die SWU und den Hersteller Siemens brachte Michael Rosenberger in einem schlichten Aktendeckel mit. Rosenberger arbeitet bei der Technischen Aufsichtsbehörde im Regierungspräsidium Stuttgart. Er hatte den „Zulassungsbescheid“ für den Avenio M dabei. Diese Urkunde ist die Betriebserlaubnis für den neu entwickelten Straßenbahntyp. Nach einem Countdown des Publikums von zehn bis null drückten Christoph Klaes von Siemens, SWU Verkehr-Chef André Dillmann, SWU-Geschäftsführer Klaus Eder und Czisch gemeinsam auf den großen Knopf, der den riesigen Vorhang fallen ließ.

Sofort drängten zahlreiche Besucher in die Straßenbahn hinein, schossen Erinnerungsfotos, testeten die Sitze und fachsimpelten. Auch viele Straßenbahn-Enthusiasten aus ganz Süddeutschland und der Schweiz waren nach Ulm gekommen, um Fotos zu machen.

Smartphone-Ladesteckdosen an Bord

Die neuen Ulmer Straßenbahnen sind nicht einfach Fahrzeuge von der Stange, sondern weisen einige Besonderheiten auf. So sind Verkleidungsteile an der Front der Tram nicht geklebt, sondern verschraubt, wie Jürgen Späth, Gruppenleiter Schienenfahrzeuge, berichtete. Nach einem Unfall könnten dieser Teile somit schneller ausgetauscht werden. Zudem haben alle neuen Straßenbahnen – die restlichen werden voraussichtlich bis Ende September angeliefert – Smartphone-Ladesteckdosen, die es bisher nirgendwo gibt.

Der Avenio M hat auch ein Fahrerassistenz-System an Bord, das bei plötzlich auftretenden Hindernissen auf dem Gleis wie Fußgängern oder Linksabbiegern nicht nur warnt, sondern im Notfall auch die Straßenbahn abbremst. Außerdem wird die LED-Innenbeleuchtung morgens bläulicher sein, um für den Arbeits- oder Schultag fit zu machen. Abends wird das Licht rötlicher – zur Entspannung der Fahrgäste.