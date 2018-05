Zehnjähriger blendet Autofahrer mit Laserpointer

Ein Zehnjähriger hat am Dienstag in Ulm mehrere Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gefährdete er dadurch den Verkehr.

Ein Autofahrer meldete sich gegen 21 Uhr bei der Polizei. Er war zuvor durch Ulm-Söflingen gefahren, als ihn ein Licht blendete. Sofort tippte der 26-Jährige auf einen Laserpointer.

Sorgen um die Gesundheit

Tatsächlich erkannte er kurz darauf, dass ein solches Licht aus einem Fenster kam und auch andere Autofahrer traf. Der 26-Jährige sorgte sich um die Gesundheit der Betroffenen und um die Sicherheit des Verkehrs. Er verständigte die Polizei.

Die Beamten ermittelten, dass Kinder für die Tat verantwortlich sein könnten. Tatsächlich trafen sie in der genannten Wohnung auf die Hausfrau und deren Kinder. Der zehnjährige Sohn gab schließlich zu, heimlich den Laser an sich genommen zu haben. Eigentlich wurde der im Wohnzimmer aufbewahrt.

Gab es Verletzte?

Zusammen mit seinem Freund habe er mit dem Licht auf die Straße geleuchtet. Die Polizei behielt den gefährlichen Lichtstrahler ein. Damit war die Mutter auch gleich einverstanden. Jetzt ermittelt die Polizei (Telefonnummer 0731/1880) noch, ob jemand durch das gefährliche Handeln verletzt wurde.