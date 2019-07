Zahnklinik-Gruppe Ars Dentalis insolvent – 80 Mitarbeiter betroffen

Die Neu-Ulmer Zahnklinik-Gruppe Ars Dentalis ist insolvent und hat einen Antrag auf Eigenverwaltung gestellt. Das teilte die Kanzlei SGP Schneider Geiwitz am Mittwoch mit, welche die insolvenzrechtliche Beratung von Ars Dentalis übernimmt. Die Löhne der derzeit rund 80 Mitarbeiter seien demnach bis einschließlich September durch das Insolvenzgeld gesichert.

Das Amtsgericht Neu-UIm habe dem Antrag zugestimmt und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Das Ziel sei jetzt eine nachhaltige Sanierung der Unternehmensgruppe.

Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Thomas Karg aus Memmingen ernannt. „Wir haben uns einen ersten Überblick über die Lage bei Ars Dentalis verschafft. Nach aktueller Lage gibt es gute Aussichten für eine Sanierung und einen Erhalt des Unternehmens“, wird er in der Mitteilung zitiert. Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen erhält die Gruppe von der Merath Steuerberatungsgesellschaft.

Ars Dentalis wurde 2002 gegründet

Ars Dentalis wurde 2002 gegründet und hat im gleichen Jahr in Neu-Ulm eine Zahnklinik eröffnet. In den folgenden Jahren wurden weitere Standorte in Augsburg, Fürstenfeldbruck und München gegründet. Aktuell sind noch die Zahnmedizinischen Versorgungszentren in Neu-Ulm und Augsburg aktiv.

Zum Firmenverbund gehört zudem ein Dentallabor. Geschäftsführer ist Zahnarzt Boris Pätzold. „Unsere beiden Kliniken setzen ihren Betrieb ohne jede Einschränkung fort. Wir haben in zahlreichen Gesprächen auch erreichen können, dass die wichtigen Leistungsträger mit an Bord bleiben. Unsere Kunden können sich also weiterhin auf eine gute Betreuung an den Standorten in Neu-Ulm und Augsburg verlassen“, so Pätzold.