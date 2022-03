Zahl der Straftaten geht zurück

Die Zahl der Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, also in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und für die Stadt Ulm, ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel zurückgegangen, berichtet jetzt die Polizei. Die Aufklärungsquote ist auf dem höchsten Stand der letzten zehn Jahre. Die Region ist damit die sicherste im Land, erklärt das Polizeipräsidium Ulm.

Demnach sank die Zahl der Straftaten um 8493 auf jetzt 30 371 Straftaten (-22 Prozent). Sie erreicht damit den niedrigsten Stand der Dekade. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf rund 66 Prozent (+1,1 Prozentpunkte), den höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Rückgänge zeichnen sich in nahezu allen Deliktsbereichen ab, teilt die Polizei mit. Lediglich bei den registrierten Sexualdelikten sei eine Zunahme zu verzeichnen. Diese resultiere in erster Linie aus einer zunehmenden Verbreitung pornografischer Schriften, insbesondere im Internet, in Sozialen Medien, Chats und sogar auf Spieleplattformen.

Mit diesem deutlichen Rückgang an Straftaten gehe auch ein Rückgang der Kriminalitätsbelastung einher. Diese findet sich in der Kriminalitätshäufigkeitszahl wieder, welche die Zahl der Straftaten bezogen auf 100000 Einwohner darstellt. Diese Häufigkeitszahl sank, bezogen auf das Polizeipräsidium Ulm, auf 3307 Straftaten je 100 000 Einwohner in 2021. Diese Zahl liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 4380. Damit weist der Bereich des Polizeipräsidiums Ulm die niedrigste Kriminalitätsbelastung landesweit auf. „In unserer Region lebt es sich damit am sichersten in Baden-Württemberg, einem der sichersten Länder Deutschlands, das wiederum zu den sichersten Ländern Europas gehört. Das Polizeipräsidium Ulm wird damit einmal mehr seiner Vision gerecht, Garant für die Sicherheit in der Region zu sein“, sagte Polizeipräsident Bernhard Weber, Leiter des Polizeipräsidiums Ulm, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik.

Sexualdelikte – Pornografie mit Kindern: Die Zahl der registrierten Sexualdelikte stieg auf 963 im Jahr 2021 an (+ 45 Fälle, plus fünf Prozent). Allein die Zahl der Fälle des Verbreitens pornografischer Schriften als Teil der Sexualdelikte stieg um 74 (+18 Prozent) auf 478 Fälle. Die Tatverdächtigen sind hier zu mehr als der Hälfte (58 Prozent) sogenannte Jungtäter, also jünger als 21 Jahre. Kinder, Jugendliche und Heranwachsende seien auch bei den registrierten Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern Verdächtige: mit einem Anteil von 47 Prozent an den Tatverdächtigen bei 150 Straftaten (2020: 178 Taten). Dies hänge damit zusammen, dass die jungen Menschen oft unbedacht pornografische Bilder und Filme weitergäben, auch an Gleichaltrige und Jüngere. „Der Besitz oder das Verschicken von kinderpornografischen Bildern oder Kurzfilmen durch Kinder und Jugendliche geschieht – im Gegensatz zu gleichen Handlungen seitens Erwachsener – oft unbedacht, ohne sexuelle Motivation und innerhalb von Chatgruppen der Peergroup. Trotzdem machen sich die jungen Leute strafbar. Dieser falschen Coolness, die Polizei spricht von jugendtypischem Fehlverhalten, gilt es durch Medienkompetenz der Eltern, Prävention und auch einer schnellen Sanktion strafbaren Handelns ganz entschieden entgegenzutreten. Letztlich handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, erläutert Kriminaldirektor Thomas Friedrich, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeidirektion im Polizeipräsidium Ulm.

Elf der 72 registrierten Vergewaltigungen (2020: Zwölf von 69 Vergewaltigungen) wurden im öffentlichen Raum begangen, die überwiegende Mehrzahl also im eigentlich „geschützten Raum“. Das bestätige, dass die Täter dieser schweren Sexualstraftaten häufig Bekannte oder Verwandte der Opfer und Tatorte dabei meist private Räume sind. Der Anteil Nichtdeutscher an den Tatverdächtigen von Sexualstraftaten insgesamt betrage 26 Prozent, so die Polizei weiter.

Mord und Totschlag: Leicht rückläufig war die Zahl der Straftaten gegen das Leben. 37 Fälle registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik, drei weniger als im Vorjahr (minus acht Prozent), davon 22 Versuche (Vorjahr: 23). Alle 37 Fälle wurden von der Polizei aufgeklärt. Unter diesen 37 Kapitaldelikten sind 18 Morde, davon elf Mordversuche. Hinzu kommen 13 Fälle von Totschlag, davon elf Versuche (2020: 19 Fälle, davon 16 Versuche) sowie sechs Fälle fahrlässiger Tötung (2020: acht Fälle).

Auch die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte ging im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Sie sank um 839 Fälle auf 4911 Fälle (-15 Prozent). So niedrig war die Zahl seit 2010 nicht mehr, seither lag die Zahl der Rohheitsdelikte über der 5000er-Marke. Vor allem die Zahl der Körperverletzungen sank um fast ein Fünftel auf 3274 Fälle (-781 Fälle, -19 Prozent).

Die Zahl der Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum sank ebenfalls merklich um 14 Prozent auf 1429 Fälle (-239 Fälle). Von den 1222 ermittelten Tatverdächtigen zu den 1429 Aggressionsdelikten waren rund 38 Prozent ohne deutsche Staatsangehörigkeit (461 Verdächtige). Das entspricht in etwa dem Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger an allen Straftaten (37 Prozent). Der Anteil Nichtdeutscher an der Wohnbevölkerung beträgt etwa 16 Prozent.

Häusliche Gewalt: Leicht rückläufig ist die Zahl der erfassten Fälle häuslicher Gewalt (-64 auf 900 Fälle, minus sieben Prozent), doch bleibt die Zahl auf hohem Niveau. Bei diesen 900 Fällen handelt es sich zu drei Viertel um Körperverletzungen (686 Fälle, 76 Prozent), aber auch um Straftaten gegen das Leben (vier Fälle), Sexualdelikte (21 Fälle, zwei Prozent), Bedrohung und Nötigung (112 Fälle, zwölf Prozent) und Nachstellen (26 Fälle, drei Prozent). Drei Viertel der Tatverdächtigen sind Männer, der Anteil Nichtdeutscher ist mit 51 Prozent überdurchschnittlich hoch. Sie stammen überwiegend aus dem Orient.

Gewalt gegen Mandatsträger und Polizisten: Die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte ging gegenüber dem Vorjahr zwar um 32 Fälle zurück (minus elf Prozent), halte sich mit 273 Delikten jedoch noch immer auf dem hohen Niveau der Vorjahre (Fünfjahres-Durchschnitt: 274 Fälle). Der überwiegende Anteil seien Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe (230 Fälle, 84 Prozent), gefolgt von Bedrohungen (18 Fälle, sieben Prozent) und Körperverletzungen (14 Fälle, fünf Prozent). „Fünf Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte jede Woche, das ist eine unerträgliche Situation. Wenn Helfer angegriffen werden, hört jedes Verständnis auf. Wir werden konsequent gegen respektloses und gewalttätiges Verhalten gegenüber Polizeibeamten vorgehen und die Täter anzeigen“, versicherte Behördenleiter Weber. Doch nicht nur Polizeibeamte seien Opfer, Gewalt werde auch gegen Mandatsträger ausgeübt. So verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik zunehmend Amtsträger im öffentlichen Dienst und Politiker unter den Opfern.

Diebstähle: Starke Rückgänge sind auch bei den Diebstählen zu beobachten: Deren Zahl sank 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1798 Fälle (-20 Prozent) auf jetzt 7339 Fälle. Dies sei vor allem auf starke Rückgänge bei einfachen Diebstählen aus Verkaufsräumen zurückzuführen (insgesamt -337 Fälle, -15 Prozent) sowie auf starke Rückgänge bei den Wohnungseinbrüchen und Einbrüchen in Büros (-306 Fälle, -42 Prozent). Diese Rückgänge seien sicherlich auch auf die Pandemie zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Aufklärungsquote der Wohnungseinbrüche um 1,6 Prozentpunkte auf jetzt 17,6 Prozent.

Betrugsdelikte: Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist um 3260 auf 6221 Fälle (-34 Prozent) zurückgegangen. Dies sei durch geänderte Erfassungsmodalitäten in der Polizeilichen Kriminalstatistik bedingt. Häufig handele es sich um Straftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Rauschgift: Ein Rückgang der Rauschgiftdelikte sei ebenfalls mit der Pandemie zu erklären: Rauschgiftkriminalität sei, zumindest im Bereich des Straßenhandels, sogenannte „Holkriminalität“, so der Fachjargon der Polizei. Die Polizei stoße im Kleinhandel auf der Straße nur durch intensive Kontrollen potenzieller Händler und Erwerber auf diese Delikte. Mit weniger Menschen auf der Straße durch Ausgangsbeschränkungen und eingeschränkte Freizeitangebote seien aber auch weniger Kontrollmöglichkeiten für die Polizei vorhanden. Die Rauschgiftkriminalität sei damit nicht verschwunden, sondern verschiebe sich in den privaten Bereich, von der Straße in die Wohnungen und geschlossenen Räume.

Dennoch registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik 2425 Rauschgiftdelikte, 977 weniger als im Jahr zuvor (-29 Prozent).

Fazit: „Trotz rückläufiger Zahlen in der Polizeilichen Kriminalstatistik war in den vergangenen Monaten keine Entlastung für die Polizei zu spüren. Vielmehr haben die vielen Kontrollen im Hinblick auf die Corona-Regeln neue Aufgaben gebracht“, erläutert Polizeipräsident Weber. Die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Ulm hätten im Jahr 2021 rund 23 000 Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen festgestellt und davon knapp 4000 Verstöße angezeigt, weil die Betroffenen keine Einsicht zeigten. Dies seien überwiegend Verstöße gegen die Maskentragepflicht gewesen. Aber nicht nur die zusätzlichen Kontrollen, auch eine deutliche Zunahme von Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hätten die Polizistinnen und Polizisten zunehmend gefordert. Die hohe Belastung ohne Aussicht auf Erholung zehre auf Dauer an den Kräften der Beschäftigten.