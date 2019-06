Zahl der neuen Flüchtlinge im Landkreis sinkt

Kaum noch Neuzugänge an Flüchtlingen gibt es aktuell für den Landkreis Neu-Ulm. Das berichtete Karen Beth, Leiterin des Geschäftsbereichs Kommunales, Ausländer und Soziales am Landratsamt, im jüngsten Dialogforum Asyl. Seit Anfang des Jahres waren es insgesamt 51 Männer, Frauen und Kinder.

Derzeit sind 645 Personen in 27 Flüchtlingsunterkünften des Landkreises untergebracht, 155 davon sind „Fehlbeleger“. Das sind Menschen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen sind, die auf dem freien Wohnungsmarkt aber nichts finden. Darüber hinaus gibt es im Landkreis noch zwei Unterkünfte der Regierung von Schwaben – eine in Senden, in der momentan 95 Flüchtlinge leben, und eine in Neu-Ulm mit 55 Bewohnern. Zusammen genommen leben derzeit also knapp 800 Asylbewerber im Landkreis Neu-Ulm. Zum Vergleich: Vor drei Jahren waren es noch etwa 1800.

Eine neue Einrichtung wird jedoch momentan mit einer Dependance des Ankerzentrums Donauwörth geschaffen, das Ende des Jahres geschlossen werden soll. Diese Außenstelle entsteht im ehemaligen Speichergebäude im Starkfeld in Neu-Ulm und soll Platz für circa 250 Personen bieten. Es wird somit die mit Abstand größte Flüchtlingsunterkunft im Landkreis. Zuständig ist hier die Regierung von Schwaben. „Eine Belegung ist nicht vor dem dritten Quartal geplant“, teilte Beth mit. Ursprünglich sollten die ersten Bewohner bereits bis März dieses Jahres einziehen. Doch die umfangreichen Vorbereitungen sind noch nicht abgeschlossen. Unter anderem wird das in den 1930er Jahren errichtete Speichergebäude für die neue Nutzung umgebaut. Dort sollen Schutzsuchende aus der Türkei, Gambia und Nigeria untergebracht werden – darunter alleinreisende Männer, aber auch viele Familien. Es wird einen Eingangsbereich geben, in dem kontrolliert wird, wer ein und aus geht. Außerdem wird ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr vor Ort sein. Zudem soll es eine Betreuung vor Ort geben. Auch eine Kinderbetreuung und Integrationskurse sind geplant.

Erfreuliches hatte das Jobcenter zu berücksichtigen. Hier zeige sich, dass die Flüchtlinge mittlerweile regulär im Arbeitsmarkt angekommen seien, sodass das Kompetenzteam Flucht habe aufgelöst werden können, hieß es beim Dialogforum. Viele sprächen inzwischen gut Deutsch und könnten in Arbeit und Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt werden.

Darüber hinaus war Sonja Förg von der Zentralen Rückkehrberatung Südbayern aus Augsburg zu Gast. Die Mitarbeiter der Einrichtung helfen, wenn sich ein Flüchtling eine Rückkehr in sein Heimatland wünscht. Neben einer Beratung legen sie dabei großen Wert darauf, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. „Uns ist es wichtig, die Rückreise so gut wie möglich zu organisieren und die Reintegration vor Ort so gut wie möglich vorzubereiten“, sagte Förg. Dabei werden unter anderem auch berufliche Perspektiven und die ärztliche Versorgung berücksichtigt. Zum Abschluss des Forums stellte Bettina Ostermann ein Übersetzungsprojekt von Flüchtlingen für Flüchtlinge vor, das erfolgreich umgesetzt werden konnte. Wie wichtig der Einsatz gerade der ehrenamtlichen Helfer ist, betonte Landrat Thorsten Freudenberger: „Wir brauchen Menschen wie Sie und Ihr Engagement, um eine menschliche Gesellschaft zu schaffen.“