Zahl der Corona-Infizierten im Raum Ulm steigt weiter an – jetzt auch Kreis Neu-Ulm betroffen

Die Zahl der Corona-Infizierten im Raum Ulm steigt auf insgesamt acht Personen. Wie das Landratsamt Neu-Ulm am Donnerstag mitteilt, gibt es jetzt die ersten beiden bestätigten Fälle im Landkreis Neu-Ulm.

Hierbei soll es nach Angaben der Behörde sich um ein Ehepaar handeln, das gemeinsam mit der Gruppe der infizierten Ulmerin im Skiurlaub in Südtirol war. Der Fall der 45-Jährigen wurde am Mittwoch als erste Corona-Infizierte in Ulm gemeldet.

Das Ehepaar aus dem Landkreis Neu-Ulm befinde sich seitdem bereits in häuslicher Quarantäne, so das Landratsamt.

Nähere Angaben zu den aktuellen Entwicklungen will das Landratsamt bei einem Pressegespräch am Donnerstag um 14.30 Uhr bekanntgeben. Daran teilnehmen werden Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger (CSU), Vertreter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der Kliniken sowie des Ärztlichen Kreisverbands Mittelschwaben teilnehmen.

