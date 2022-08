Yoga, Frühschoppen und dann Musik: So vielfältig ist das Obstwiesenfestival

Zum 28. Mal fand das Obstwiesenfestival (OWF) in Dornstadt bei Ulm statt. Zwischen Zeltplatz, Yoga und Blasmusik spielten nationale und internationale Bands auf drei verschiedenen Bühnen. Das Programm beim „umsonst & draußen“-Festival war vielfältig. Und wie schon an den ersten beiden Veranstaltungstagen Donnerstag und Freitag blieb zum Finale der Wettertrend bestehen: Es regnete. Teilweise in Strömen.

Der dritte Morgen des Obstwiesenfestivals startet mit Blasmusik und Yoga

Es ist 10.30 Uhr und damit Zeit für den Frühschoppen beim Obstwiesenfestival. Also Gummistiefel und Regenjacke an und ab zum Bier- beziehungsweise Obstlergarten mit Blasmusik. Ein wenig Tradition darf auch auf einem Musikfestival mit internationalen Bands sein. Dazu gibt’s Weißwürste, Brezen und Weißbier. Eine Verbindung, die die Veranstalter ganz bewusst setzen, wie Clemens Wieser verrät. „Die Idee war, Kultur und bekannte Bands in den ländlichen Raum zu holen“, sagt er. Wieser selbst kennt das Festival von klein auf. Bereits mit fünf Jahren sei er dabei gewesen, berichtet der Dornstadter. Und seit 2011 ist er im Vorstand des Vereins, der das Event organisiert.

Bei der Veranstaltung am Samstag verbinden die Macher Tradition mit bekannten Größen wie der schwedischen Band Shout out Louds und dem Ulmer Duo Kinderzimmer Productions. Auch die Folkpop Band Mighty Oaks spielte in der Vergangenheit schon auf der Obstwiese. Die Bandbreite zeigt sich auch im Publikum. Aus jeder Altersklasse sind Besucherinnen und Besucher vor Ort und für alle Geschmäcker ist etwas geboten. „Wir haben zum einen die Musikaffinen, die sich eine Liste mit den Bands machen, die sie hören wollen, und zum anderen beispielsweise ältere Menschen aus dem Ort, die zum Frühschoppen kommen und sich einfach darauf einlassen, was den Tag über geschieht“, sagt Wiesner.

Während die einen gemütlich mit Weißbier in den Tag starten, hat sich direkt neben dem Obstlergarten im großen Zirkuszelt eine Gruppe um Meika-Celine Wieser und Julia Strobel gebildet. Sie bieten für alle Interessierten ab 11 Uhr eine einstündige Yoga-Einheit an. Dass Yoga auch gut mit Weißbier geht, zeigen verschiedene Festivalbesucher, die das Beste aus beiden Welten verbinden. Nur bei einzelnen Übungen müssen sie ein wenig aufpassen, das Glas nicht versehentlich umzukippen.

350 Ehrenamtliche helfen am Obstwiesenfestival in Dornstadt

Obwohl es am Vortag ordentlich regnete: Der Boden im Festivalgelände ist trocken und anders als vielleicht erwartet überhaupt nicht matschig. Am Freitagabend zogen die Ehrenamtlichen auf dem Gelände noch etwa 30 Autos aus dem Matsch, damit die Besucherinnen und Besucher wieder nach Hause kamen.

Auf dem Boden sitzen möchte man aber trotzdem nicht, darum haben es sich einige Gäste auf den Sitzgelegenheiten gemütlich gemacht. Dort, direkt vor dem Eingang, sitzen auch Silke und Christian aus Ludwigsburg. Vor einigen Jahren entdeckten sie durch Zufall das Festival. Seitdem kommen sie immer wieder nach Dornstadt. „Beim letzten Mal haben wir auch gezeltet. Dieses Wochenende ist das Zelt zwar wieder im Auto dabei, aber wegen des Regens haben wir uns doch fürs Hotel entschieden“, sagt Christian.

Da die Veranstalter keinen Eintritt verlangen, würden die beiden so viel essen und trinken, wie sie könnten, um die Arbeit der 350 Ehrenamtlichen zu honorieren, erzählen sie. Davon profitiert auch der Ort: Die passenden Gummistiefel für den Festivallook haben sie in einem Schuhgeschäft in Dornstadt besorgt. „Einige davon haben wir hier wiederentdeckt“, sagt Christian und lacht.

Das Konzept „umsonst & draußen“ ist für die Veranstalter riskant

Die Einnahmen für das dreitägige Spektakel kommen durch das Sponsoring mit lokalen Firmen, Förderprogramme und den Verzehr zusammen. Das berge Risiken, wie Wieser sagt. Denn das schlechte Wetter zeige sich am Ende des Tages auch in der Kasse. „Es ist nicht so verbindlich wie bei anderen Festivals. Da zahlt man vorab für das Ticket und kommt dann natürlich auch. Ganz egal, ob es regnet“, sagt er. Den Kinoabend am Donnerstag konnten die Veranstalter ins Zelt verlegen, aber das Konzertprogramm sei so geplant, dass die Bands nicht ins Trockene verlegt werden können.

Bevor es mit den Konzerten weitergeht, gibt es aber erst noch eine Überraschung für die Kinder (und vermutlich haben sich auch viele Erwachsene gefreut): Zauberkünstler Felix Fischer führt sein Programm auf. Mit Witz und Selbstironie begeistert er das volle Zirkuszelt. Und passend zu den vorherigen Tagen schüttet es dann auch am letzten Tag wie aus Eimern. Rechtzeitig zum Start des Konzertprogramms um 14 Uhr.