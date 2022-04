Wollte ein Geflüchteter seinen Mitbewohner wegen einem Handy und 50 Euro töten?

Weil er im August 2021 auf einen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) mit einem Messer losgegangen sein und diesem schwere Verletzungen zugefügt haben soll, muss sich ein damals 24-Jähriger am Freitag vor dem Landgericht Ulm verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. Er habe seinen damals 25-jährigen Mitbewohner in den Unterkunft in Dietenheim töten wollen. Sein Motiv: Er wollte ihn beklauen.

Mindestens 18 mal soll der Angeklagte auf den 25-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben, ihn am Zwerchfell, an der Lunge, an der Leber, an der Hirnhaut und an der Halsschlagader verletzt haben.

Dem 25-jährigen soll es dennoch gelungen sein, den Angeklagten aus dem Zimmer zu stoßen, die Tür zu schließen und diese zuzuhalten. Schließlich habe er aber das Bewusstsein verloren und der Angeklagte kam ins Zimmer. Dort soll er das Handy des 25-jährigen sowie mindestens 50 Euro Bargeld an sich genommen haben.

Es sind vier Sitzungstermine vorgesehen (öffentlich, jeweils ab 8.30 Uhr): am Freitag, 29. April, am Dienstag, 3. Mai, Freitag, 6. Mai, und Freitag, 13. Mai.

Den Vorsitz der Kammer führt Vorsitzender Richter am Landgericht Wolfgang Tresenreiter. Richterliche Beisitzer sind Richter am Landgericht Alexander Spengler und Richterin am Land-gericht Hanna Eckert.