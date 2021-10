Wolfgang Ischinger über die europäische Außenpolitik

In Ulm steigt am Mittwoch, 20. Oktober, in der Donauhalle auf dem Messegelände der baden-württembergische Sparkassentag. Die Gäste sind teils hochkarätig.

Neben Peter Schneider, dem Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, hat sich auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut angesagt. Das Programm erstreckt sich vom frühen Nachmittag ab 13.30 Uhr bis in die Abendstunden.

Einer der Gäste ist auch Wolfgang Ischinger, ehemaliger Diplomat, der derzeit die Münchner Sicherheitskonferenz leitet. Um 17.40 Uhr spricht er über „Grundfragen deutscher und europäischer Außenpolitik im Wahljahr 2021“. Interessierte können den Sparkassentag live auf dem YouTube-Kanal des Sparkassenverbands Baden-Württemberg verfolgen unter der Adresse www.youtube.de/svbwdeu