Wohnungsbrand in Neu-Ulm endet tödlich

In etlichen Bundesländern hat am Montag die Schule wieder begonnen – allerdings nicht vor Ort, sondern per Fernunterricht. Baden-Württemberg und Bayern folgen kommende Woche. Sollen die Schulen trotz hoher Infektionszahlen öffnen? Ein Überblick:

Wer entscheidet über Unterricht und Betreuung?

Bildung ist Ländersache. Die Kultusminister der Länder stimmen sich zwar ab – wie am Montag. Entschieden wird aber letztlich in den Landeshauptstädten.