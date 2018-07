Wohnungsbau für Studenten boomt in den Donaustädten

Rund 90 Prozent der 260 Appartements in den drei neuen Studentenwohnheimen am Allgäuer Ring in Neu-Ulm sind schon belegt. Die anderen Zimmer dürften bis Ende des Monats vergeben sein. Da ist sich Alexander Orthmann, der Geschäftsführer der Trägerfirma „UniApart“, sicher. Denn jetzt werden die Zulassungsangebote der Uni und der Hochschulen verschickt.

In der Doppelstadt tut sich im Bereich Wohnen für Studenten derzeit einiges. Seit März leben die ersten Mieter in den Appartements am Allgäuer Ring, in Ulm werden zwei weitere Wohnheime geplant: an der Heidenheimer Straße in der Nähe der Hochschule und Mähringer Weg nahe der Uni. Die Häuser könnten auch anderen helfen. Wenn Studenten dort einziehen, wird der überheizte Wohnungsmarkt zumindest ein wenig entlastet.

Von der Entwicklung angetan

Ulms Chefstadtplaner Volker Jescheck ist von der Entwicklung angetan. „Wir brauchen Entlastung“, sagt er. „Das nimmt den Druck von den Wohnungen, auf die eigentlich andere spechten.“ Zudem werden auch wenig attraktive Grundstücke bebaut. Etwa das an der Heidenheimer Straße. Auf der einen Seite rauscht der Durchgangsverkehr vorbei, auf der anderen Seite verläuft eine Bahnlinie. „Das ist eigentlich ein unbebaubares Grundstück“, sagt Jescheck. Der Allgäuer Ring ist viel befahren, das Wohnheim am Mähringer Weg entsteht auf einem früheren Tankstellengrundstück.

In Neu-Ulm haben in den vergangenen eineinhalb Jahren zwei Investoren große Anlagen für Studenten entwickelt. Anfang Juni hat das „UniApart“ die drei Wohnheime am Allgäuer Ring offiziell eröffnet. Über 30 Millionen Euro hat das Vorhaben gekostet, Baubeginn war im September 2016. Die 260 voll möblierten Wohnungen sind zwischen 22 und 37 Quadratmeter groß. Für die Bewohner an der Memminger Straße gibt es einige Extras: eine Lounge mit Bar, mehrere Seminarräume, ein komplett ausgestattetes Fitnessstudio, Wasch-, Trocken- und Bügelräume sowie einen Garten-Campus mit WLAN.

Miete bis zu 600 Euro

Das Konzept hat die Ingolstädter Firma „UniApart“ bereits in Ingolstadt, München, Landshut und Bayreuth erprobt. Wer in eine der Wohnungen einziehen will, braucht das nötige Kleingeld: Mit Nebenkosten liegt die Miete zwischen 469 und 599 Euro – die Kosten für einen Tiefgaragenstellplatz kommen hinzu. Ursprünglich sollten die ersten Studenten im November 2017 einziehen. Doch durch die hohe Auslastung der Baufirmen verzögerten sich die Arbeiten. Erst im März waren die Räume bezugsfertig.

Geschäftsführer Orthmann schwärmt schon jetzt vom Standort: Der Vermietungsstand sei überdurchschnittlich. Das „UniApart“ hat weitere Pläne an der Donau. „Wir arbeiten dran und haben bereits ein weiteres Grundstück in Neu-Ulm akquiriert“, sagt Orthmann. Näheres will der Unternehmer noch nicht verraten.

Vier Wohnblöcke mit 300 Apartments

Schon etwas länger auf dem Mietmarkt ist das Wohnheim am Areal „Grüne Höfe“ in Neu-Ulm. Im April 2017 sind die vier Wohnblöcke mit 300 Apartments und einem Hühnerstall eröffnet worden. Der Projektentwickler I-Live hat für die Bewohner an der Von-Hühnefeld-Straße ein Rundum-sorglos-Paket zusammengestellt: Tropft der Wasserhahn, kann der Hausmeister über eine App verständigt werden. Auch den Kontakt untereinander soll das Programm erleichtern.

Persönlich trifft man sich in einer Lounge mit Flachbildfernseher, großer Küche und Kicker. Wer es besonders bequem mag, reserviert einen Termin für die Wäschereinigung oder bestellt den Zimmerreinigungsdienst. Für die möblierten Einheiten mit einer Größe von 21 bis 42 Quadratmetern bezahlen die Bewohner zwischen 300 und 600 Euro im Monat. Das Angebot richtet sich nicht nur an Studenten, sondern auch an Personen in der beruflichen Aus- oder Weiterbildung.

Ulmer Projekte noch am Anfang

Die beiden Ulmer Projekte stehen dagegen noch am Anfang. Ein Investor aus dem Alb-Donau-Kreis plant in der Heidenheimer Straße 10 ein Wohnheim mit 35 Appartements und Tiefgarage. Die Zimmer sollen zwischen 22 und 27 Quadratmeter groß sein, ein Aufenthaltsraum und ein Fitnessraum im Erdgeschoss sowie eine Dachterrasse sind vorgesehen. Auf dem Grundstück Mähringer Weg 3 stand früher eine Tankstelle. Jetzt will ein privater Investor dort ein Studentenwohnheim mit 75 Zimmern auf fünf Etagen errichten. Nach dem derzeitigen Stand fällt diese Anlage weniger luxuriös aus als die Gebäude in Neu-Ulm. Die Größe der Zimmer soll zwischen 15 und 45 Quadratmetern variieren. Jede Wohnung bekommt ein Bad und eine Küchenzeile. Im Untergeschoss, das durch die Lage am Hang ebenerdig erschlossen werden kann, ist ein Café oder eine Bäckerei vorgesehen.

