Wohnungen unbewohnbar: Brandstifter setzt Motorroller und Mülltonnen in Brand

Nach den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei ist Brandstiftung die Ursache für zwei gefährliche Brände am Sonntagmorgen in der Ulmer Wagnerstraße gewesen.

Kurz nach vier Uhr morgens ging der Notruf ein, dass in der Wagnerstraße ein Motorroller brennt. Als die Ulmer Feuerwehr eintraf, alarmierte sie sofort weitere Kräfte nach, denn der Motorroller stand im Durchgang eines Wohngebäudes.

Flammen zerstören Wärmedämmung

Die Flammen hatten nicht nur auf zwei weitere geparkte Motorroller und ein Fahrrad übergegriffen, sondern auch noch die Fassade des Wohnhauses in Brand gesetzt.

Die Flammen waren so stark, dass im Durchgang die verputzte Styropor-Wärmedämmung vollflächig von der Decke und von den Wänden fiel. An den Außenwänden griffen die Flammen weiter um sich und zogen nach oben.

Selbst im dritten Obergeschoss schmolzen noch die Rollläden, Ruß zog bis zur Dachgeschoss-Wohnung im fünften Stock. Polizei und Feuerwehr retteten aus drei Wohngebäuden die Bewohner.

Die Besatzungen von drei Rettungswagen und eine Notärztin untersuchten sie. Bei einem Bewohner wurde eine leicht Rauchgasvergiftung festgestellt.

Die Feuerwehren der Hauptwache und aus Söflingen konnten den Brand schnell löschen, trotzdem sind derzeit zwei Wohnungen unbewohnbar.

Um letzte Glutnester beseitigen zu können, mussten Teile der Wärmeisolierung von der Fassade geschlagen werden. Dabei erschwerten die Fahrleitungen der Straßenbahn, Stromleitungen der Straßenbeleuchtung und ein großer Baum den Zugang zur brennenden Fassade.

Feuerwehrauto kommt kaum durch

Noch schwerer wurde es für die Feuerwehrleute auf der Gebäuderückseite im Gerokweg. In dem schmalen Weg parkten zahlreiche Fahrzeuge nicht immer ganz am Rand. Ausgerechnet das vorderste Fahrzeug stand am weitesten vom Rand entfernt.

Für die Drehleiter blieben links und rechts jeweils gerade mal rund zehn Zentimeter Platz. Mit viel Mühe und drei Einweisern konnte die Drehleiter zeitaufwändig zentimeterweise nach vorne rangiert werden, um die Fassade erreichen zu können.

Für die Löscharbeiten musste die Wagnerstraße zwischen der Elisabethenstraße und dem Theodor-Heuss-Platz zeitweise gesperrt werden, auch die Straßenbahn kam wegen Löschschläuchen auf dem Gleis nicht weiter, Busse mussten Umwege nehmen.

Noch während der Löscharbeiten ging ein weiterer Notruf ein, dass es in der Wagnerstraße brennt. Rund zweihundert Meter stadteinwärts brannte es ebenfalls in einem Gebäudedurchgang. Mehrere Mülltonnen wurden dabei ein Opfer der Flammen.

Polizei untersucht Spuren am Brandort

Der Brand dort konnte nicht so wüten wie am ersten Brandort, denn eine Polizeistreife konnte mit einem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen starten, die dann mit einem größeren Feuerlöscher eines Rettungswagen unterstützt wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich vollständig löschen.

Der Kriminaldauerdienst sicherte noch am Morgen erste Spuren an den Brandorten, den Sachschaden gibt die Polizei in einer ersten Schätzung mit rund 80.000 Euro an.