Wohnhaus in Brand

Zwei Leichtverletzte gab es nach einem Brand eines Wohnhauses in Öpfingen. Sie wurden in die Klinik gebracht.

Vermutlich durch einen technischen Defekt brach am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages kurz vor 21:00 Uhr im Wohnzimmer eines Hauses in der Oberdischinger Straße in Öpfingen ein Brand aus, der sich sehr schnell im gesamten Zimmer ausbreitete und das ganze Haus mit Rauch füllte. Durch die Rauchgase wurden die beiden Bewohner, eine 86-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann, leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Beide konnten sich selbst vor den Flammen aus dem Haus retten. Die Feuerwehren aus Öpfingen und Ehingen brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Das Gebäude ist momentan unbewohnbar, es entstand ein Schaden von ca. 80.000 - 100.000 EUR. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, die Polizei setzt die Ermittlungen im Laufe des nächsten Tages fort.