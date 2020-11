Besonderes Skulptur geklaut: Wo ist der Löwenmensch?

Einen zwei Meter hohen Löwenmenschen – eine Replik der berühmten im Lonetal gefundenen Skulptur aus Mammut-Elfenbein, viele Tausend Jahre alt – haben Unbekannte am Sonntag in Ulm gestohlen. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Nach ihren Erkenntnissen haben die Diebe die Statue zwischen 1 und 4 Uhr in der König-Wilhelm-Straße entwendet. Dort stand die Statue vor einem Haus.

Material: Polyesterharz

Die Statue sei etwa zwei Meter hoch und aus Polyesterharz. Jetzt ermittelt die Polizei und nimmt unter 0731 / 188-3312 Hinweise entgegen.