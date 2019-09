Wo ein Spaziergang etwas ganz Besonderes ist

Ein gut gemeinter Rat macht alles manchmal nur noch schlimmer. „Jeder hat schon mal gehört: Stell dich nicht so an, ich hatte auch mal ein kleines Tief“, sagt Isabell Schick. Aber ein kleines Tief ist keine Angststörung, keine Psychose und keine andere psychische Erkrankung. Die Krankheitsbilder sind unterschiedlich. Zehn Menschen, zehn Diagnosen, sagt Schick, die Leiterin der Selbsthilfegruppe Seelische Gesundheit.

So unterschiedlich die Leiden sind, so ähnlich können die Symptome sein: Wer psychisch krank ist, zieht sich oft komplett zurück. Wer psychisch krank ist, ist manchmal völlig antriebslos. Andere, sagt Isabell Schick, können das oft nicht begreifen: „Wie soll ein Außenstehender verstehen, dass jemand nicht aufstehen und sich die Zähne putzen kann?“ Schick weiß, was viele Erkrankte in der psychoedukativen Beratung zu den Sozialarbeitern sagen: „Sie wissen doch gar nicht, wie es mir gerade geht.“

Auch Isabell Schick arbeitet in der psychoedukativen Beratung. Sie erklärt Betroffenen medizinische Fakten und die Auswirkungen auf den Alltag „ohne Fachchinesisch“. Und sie weiß, wie es den Betroffenen geht. Isabell Schick leidet selbst an einer psychischen Erkrankung, schon seit vielen Jahren. Sie ist in Therapie und nimmt Medikamente. Öffentlich sprechen will die Mutter einer Tochter nicht über ihr Leiden und über die Dinge, die dahinter stecken. In der Selbsthilfegruppe Seelische Gesundheit tut sie es. „Wenn ich will, dass die Leute etwas von sich erzählen, muss ich auch etwas von mir erzählen“, erklärt sie.

Vor sechs Jahren hat Schick die Gruppe gegründet. Über eine Ärztin bekam sie Kontakt zum Gemeindepsychiatrischen Verbund Günzburg/Neu-Ulm und nahm an einem Forum teil. Dabei kam die Idee auf, Betroffene zu vernetzen. Schick erklärte sich bereit, eine Gruppe psychisch kranker Menschen aufzubauen. Corinna Deininger von der Diakonie Neu-Ulm bot ihr Räume für die Gruppe an. Und Isabell Schick, die anfangs große Vorurteile gegenüber Selbsthilfegruppen hatte, fasste Mut.

„Ich dachte, da kommen Leute, die zusammen jammern und dann traurig wieder rausgehen“, erinnert sich Schick. Sie entwarf ein Konzept, damit diese Sorge nicht Wirklichkeit wird. Bei jedem der 14-tägigen Treffen wird eine Stunde lang gesprochen – vor allem über die Probleme, die die Teilnehmer zuletzt beschäftigt haben. Nach einer Pause macht die Gruppe eine Aktivität: Im Sommer einen Spaziergang oder einen Abstecher in den Biergarten. Manchmal einen Liederabend, einmal eine Fackelwanderung. Dinge, die den Erkrankten sonst schwer fallen, weil sie sich wegen ihres Leidens zurückziehen. „Selbst wenn in der ersten Stunde alle weinen, ist danach Zeit, etwas anderes zu machen“, erklärt Schick.

Die scheinbar ganz alltäglichen Aktivitäten sind für die Teilnehmer besondere Höhepunkte. Den Gruppennamen wählte Schick mit Bedacht: Selbsthilfegruppe Seelische Gesundheit, kurz: Se Se Ge. Ein Name, der positiv klingt – für Menschen, die sonst so viel Negatives sehen. Das Konzept ist erfolgreich, die Gruppe ungewöhnlich groß. Mehr als 30 Teilnehmer kommen regelmäßig, zwischen zwölf und 18 sind im Durchschnitt bei den 14-tägigen Treffen in den Räumen der Diakonie in der Neu-Ulmer Gartenstraße dabei. Etwa zur Hälfte Männer und Frauen, der Altersdurchschnitt liegt bei Mitte 40. „Die Leute haben ihr Wissen nicht aus Fachbüchern. Das ist ein großer Unterschied“, sagt Schick über das, was die Gruppe ausmacht. Und: „Wir können die Teilnehmer nicht retten. Aber es gibt Hoffnung, wenn einer sagt, ich bin auch krank und schaffe es, meinen Alltag zu meistern.“

Manche, denen es besser geht, kommen nicht mehr. Isabell Schick findet das schade. Sie setzt darauf, dass Erkrankte, die ihren Alltag meistern können, anderen mit ihrer Erfahrung helfen. Und sie hofft auf jemanden, der sie bei der Leitung der Gruppe unterstützt: „Aber ich habe keinen.“ Andere Unterstützer hat sie: die Neu-Ulmer Diakonie-Chefin Corinna Deininger, Koordinatorin Sandra Winkler vom Gemeindepsychiatrischen Verbund Günzburg/Neu-Ulm, die Beraterinnen im Ulmer Selbsthilfebüro Korn und ihren Partner.

Die Gruppe Se Se Ge hat auch ehemalige Teilnehmer, die nicht mehr wiederkommen, obwohl es ihnen sehr sicher nicht besser geht. Was mit ihnen geschehen ist, weiß Isabell Schick nicht. Bei manchen hat sie ein dunkles Gefühl. Und es gibt Teilnehmer, die an manchen Tagen nicht kommen können, in den ganz großen Krisen. Momente, in denen Se Se Ge nicht helfen kann. Denn wer psychisch krank ist, schafft es in solchen Phasen schlicht nicht, das Haus zu verlassen.

Was bleibt, sind die Erfahrungen derer, die Wege für den Alltag gefunden haben. Und die Hoffnung, dass es den anderen auch gelingt.