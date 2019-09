Um die Produktion am Standort von WMF in Geislingen steht es schlecht. Das Geschäft dort laufe „defizitär“, hieß es in einer Mitteilung Mitte Juli. Jetzt kündigt der traditionsreiche Haushaltswarenhersteller WMF an, bis Ende 2020 die Logistik im Konsumgeschäft am Standort Dornstadt auszubauen. 100 Arbeitsplätze sollen dadurch geschaffen werden.

Dabei integriert die Gruppe den zweiten Logistik-Standort in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen), der bislang von einem externen Dienstleister betrieben wurde, in das Logistikzentrum in Dornstadt. WMF erweitere dafür bestehende Anlagen und schaffe entsprechend neue Arbeitsplätze.

Präsenz des Unternehmens in der Region

Indem der Standort in Dornstadt weiter ausgebaut wird, möchte WMF laut Mitteilung die über 165-jährige Präsenz des Unternehmens in der Region stärken. Das Lager selbst umfasst 40.000 Quadratmeter. Ein nahegelegenes, rund 10.000 Quadratmeter großes Außenlager, ergänzt diesen Komplex.

Durch diese Bündelung der Logistik kann WMF laut Mitteilung die Lager- und Transportkosten senken, Bestände reduzieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit verbessern und die Gesamtkomplexität reduzieren. WMF schaffe dadurch bis zu 100 Arbeitsplätze und sichere langfristig die Beschäftigung in der Logistik in Dornstadt.

Indes soll die Fertigung von Edelstahl-Kochgeschirr in Geislingen bis Ende 2020 eingestellt und an andere Standorte des Unternehmens in Europa verlagert werden.

„Durch den Ausbau unseres Logistikzentrums in Dornstadt werden wir unsere Lieferketten deutlich vereinfachen. Dadurch bieten wir unseren Händlern einen noch besseren Service und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit im Konsumgeschäft“, sagt Clemens Wöhrle, President Operations bei WMF.

Zukünftig würden in Dornstadt neben dem bisherigen manuellen Palettenlager und dem automatischen Kleinteilelager inklusive automatischer Fördertechnik ein weiteres integriertes Shuttle-System sowie zusätzliche Förder-, Kommissionier- und Verpackungstechnik eingesetzt. Mit den Umbaumaßnahmen wurde bereits begonnen.

Seit über 160 Jahren stehen die Marken der WMF Group laut Mitteilung für beste Koch-, Trink- und Esskultur. Jeden Tag verwenden mehrere 100 Millionen Menschen weltweit die Produkte von WMF, Silit und Kaiser zum Zubereiten, Kochen, Essen, Trinken und Backen bei sich zu Hause. Oder sie genießen Kaffeespezialitäten und Speisen, die mit den Produkten der Marken WMF, Schaerer, Curtis und Hepp in der Gastronomie oder Hotellerie zubereitet werden.

Das Traditionsunternehmen wurde 1853 in Geislingen an der Steige gegründet und gehört seit Ende 2016 zum französischen Groupe SEB Konzern.