Wirtz-Konzert im Ulmer Roxy fällt aus

Rocksänger Daniel Wirtz bricht seine aktuelle Deutschland-Tour ab und spielt am Samstagabend auch nicht im Ulmer Roxy. Wie seine Konzertagentur Four Artists am Freitag bekanntgab, nannte der Sänger „eine Nachricht aus dem familiären Umfeld“ als Grund für die Absage der restlichen Konzerte, einschließlich des an diesem Samstag geplanten Auftritts in Ulm.

„Wir bitten euch, von Spekulationen abzusehen und arbeiten derzeit schon mit Hochdruck an Nachholterminen, die wir schnellstmöglich bekannt geben werden“, teilte das Management des 42-Jährigen mit.

Die Tickets behielten ihre Gültigkeit für die neu angesetzten Shows, so das Management.

Nach fast acht Jahren legt Laurence Nagel ihr Amt als Geschäftsführerin nieder.

"Hingehen. Rocken. Helfen". Morgen Abend geben sich im Roxy die Bands wieder die Klinke in die Hand. Es wird gefeiert und gespielt - und zwar für den guten Zweck. Denn bereits zum 14 mal veranstaltet der Verein "Einsatz Ulm- Musik für Menschen in Not," das größte Benefizkonzert in Süddeutschland: Den Musikmarathon.