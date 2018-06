Wird Ulm Testfeld fürs autonome Fahren?

Die Stadt Ulm als Testfeld fürs autonome Fahren: Am Freitag müssen bei der Landesregierung die Bewerbungsunterlagen eingehen. Es geht um Fördergelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Ulm rechnet sich gute Chancen aus, Mitbewerber sind Karlsruhe und Stuttgart. Die Entscheidung, welche Stadt den Zuschlag bekommt, fällt in einigen Wochen. Der Aufbau des Testfelds soll 2016 starten, der Betrieb ist ab 2017 geplant.

Von der Wohnstraße zur viel befahrenen Kreuzung, vom Tunnel bis hin zu staugeplagten Autobahnabschnitten – Sensoren sollen jede erdenkliche Verkehrssituation erfassen. Der fahrerlose Shuttlebus zur nächsten Straßenbahn ist dabei genauso geplant wie automatisiertes Car-Sharing und die selbstfahrende Straßenreinigung oder die denkende Ampel, die ihre Signale selbst zur Leitstelle gibt.

Die vom Land festgelegten Anforderungen an das Testfeld erfüllt Ulm: gute Erreichbarkeit über das Autobahnnetz, außerdem sollen neben allen Straßentypen auch Tunnel sowie öffentlicher Nahverkehr mit Bus und Bahn vorhanden sein. In Ulm würden die autonom fahrenden Autos auf der A 8, auf der B 10 und der B 19, in der Innenstadt und in der Wissenschaftsstadt auf dem Oberen Eselsberg fahren.

Als besondere Herausforderung für die selbst fahrenden Autos könnten auch der Blaubeurer Ring sowie der „Shared Space“ genannte Straßenraum in der Neuen Mitte in das Testfeld mit aufgenommen werden. Dort gibt es keine Ampel, weshalb sich Autofahrer und Fußgänger miteinander verständigen müssen. Auch ein Parkhaus soll dazu gehören.

Auf dem Testfeld soll erforscht und erprobt werden, wie selbst fahrende Fahrzeuge an den Verkehr in Städten, auf dem Land und auf der Autobahn angepasst werden können. „Vor allem die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die in den Bereichen car-connect und automatisiertes Fahren forschen, entwickeln und arbeiten, brauchen ein Testfeld“, sagt Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD). „Damit können sie die entwickelten Systeme in Kooperation mit Fahrzeugherstellern, Systemzulieferern und Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg erproben.

In Ulm ist ein Konsortium aus Universität Ulm, Stadt Ulm und Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Stuttgart federführend zuständig, die IHK Ulm sowie Unternehmen und Hochschulen haben den Antrag mit erarbeitet.

Nicht nur in Ulm wird das Thema „Autonomes Fahren“ vorangetrieben: Von 2018 an wird es auch in Ingolstadt auch eine Versuchsstrecke für den Stadtverkehr geben. Sie soll direkt an die an der Autobahn München-Nürnberg (A9) gelegenen Route anschließen. Die gut 1,5 Kilometer lange Strecke werde von der Ausfahrt Ingolstadt-Süd bis zum Audi-Innovationscampus auf dem ehemaligen Geländer der Bayernoil führen. Die Stadt errichtet die Strecke als Testfeld für pilotiertes Fahren.