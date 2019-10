Wir präsentieren die „schaurige Schlagersause“ – Und Sie können gewinnen!

Es wird wieder gruselig in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm: An Halloween, 31. Oktober, einem Donnerstag, steigt die fünfte Ausgabe der Partyreihe „Halloween meets Mallorca – die schaurige Schlagersause“. An den Mikrofonen Top-Stars vom Ballermann: Mia Julia, Ikke Hüftgold, Almklausi und Carolina (Fotos).

Die „Schwäbische Zeitung“ präsentiert die Party; wir verlosen am Mittwoch, 16. Oktober, sechs Mal zwei Eintrittskarten. Die ersten sechs Anrufer, die um 14 Uhr unter der Nummer 0731 / 40019 232 durchkommen, gewinnen! „Halloween meets Mallorca“ entstand aus der Idee heraus, eine Schlagerparty an Halloween mit dem Feeling von Mallorca, Party, Strand, Sommer und Me(h)er auch nach dem Sommer zu veranstalten und so den Sommer zu verlängern. Mittlerweile handelt es sich bei dem Event um die größte Halloweenparty in der Region Ulm/ Neu-Ulm.