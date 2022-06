Wincent Weiss, Mark Forster und Sting spielen in Neu-Ulm

Drei Top-Acts kommen im Juni zum Open Air in den Wiley Sportpark nach Neu Ulm: Wincent Weiss, Mark Forster und Sting. Das teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit.

Der deutsche Popmusiker Wincent Weiss ist am Sonntag, 19. Juni, ab 20.30 Uhr zu Gast. Das Wochenende drauf, am Samstag, 25. Juni, steht dann sein Popmusiker-Kollege Mark Forster ab etwa 20 Uhr auf der Bühne. Tags darauf wird es mit Superstar Sting international im Wiley Sportpark: Der Musiker kommt am Sonntag, 26. Juni, ab etwa 20.45 Uhr auf die Bühne – Einlass ist bei allen drei Konzerten jeweils bereits ab 17.30 Uhr. Für alle drei Veranstaltungen sind noch Tickets an der Abendkasse zu erwerben. Die Abendkasse öffnet jeweils um 17 Uhr.