„Willkommen in der Autonomen Zone“: Mono & Nikitaman im Roxy

„Willkommen in der Autonomen Zone“ heißt es beim Konzert von Mono & Nikitaman am Sonntag, 5. Juni, 20 Uhr, in der Roxy-Werkhalle in Ulm. Nach 18 Jahren Bandhistorie, mit mehr als 1000 Konzerten haben Mono & Nikitaman nun ihr siebtes Studioalbum „Autonome Zone“ auf ihrem eigenen Label M&N Records veröffentlicht und sind damit wieder unterwegs auf Tour. Nachdem sämtliche Konzerte seit zwei Jahren verschoben worden waren, sind sich die beiden sicher: 2022 wird wieder zusammen im offbeat geschwitzt und gefeiert.

Mono & Nikitaman, das sind Hunderte wahnsinnige Geschichten, gemeinsame Zeremonien und ein Erlebnis, das sich schwer in Worte fassen lässt. Genre-Etikette sind Monika Jaksch und Nick Tilstra von Anfang an ziemlich egal. Wichtiger ist, dass die Musik einen spürbaren Herzschlag hat, dass sie Haltung verkörpert und politisch ist, ohne dabei dogmatisch oder aufdringlich zu sein. Und dass die Partys knallen und mehr noch einen Raum für Selbstentfaltung und das kurze Aufblitzen kollektiver Utopien bieten. Mono & Nikitaman sind nah an den Leuten, immer authentisch, immer druckvoll und positiv. Gleichzeitig sind die beiden der beste Beweis dafür, dass am Ende die Leidenschaft siegt.

Dafür, dass es independent klappen kann, ohne große Vorschüsse und die Bevormundung von Konzernen. Dafür, dass es möglich ist, ohne externe BookerInnen auf Mainstages zu spielen und ohne Promo-Agentur Gehör zu finden. Dafür, dass DIY mehr sein kann, als eine hohle Phrase. Das neue Album „Autonome Zone“ ist eine Ode auf das Leben in 15 Akten, ein Manifest gegen Stagnation, Egoismus, Langeweile und Selbstzweifel, ein kämpferischer Appell, auch in Krisenzeiten auf seinem Weg zu bleiben.

Karten für das Konzert im Roxy kosten im Vorverkauf 23 Euro und an der Abendkasse 27 Euro.