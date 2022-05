Willi Weitzel besucht Ulmer Tiergarten

Fast jedes Kind kennt Willi Weitzel, Reporter, Moderator und Welterforscher. Entweder aus seiner Sendung „Willi will´s wissen“, für die er in der ganzen Welt unterwegs war, oder aus seinem ersten Kinofilm „Willi und die Wunder dieser Welt“. Mit „Willi und die Wunderkröte“ kommt nun sein zweiter Film in die Kinos, in dem es um die Zusammenhänge von Naturschutz, Nachhaltigkeit und gemeinschaftlichem Handeln geht. Im Rahmen seiner Kino-Promotionstour kommt Willi Weitzel am Samstag, 7. Mai, nicht nur ins Xinedome, sondern schaut vorher um Punkt 10 Uhr, wenn der Tiergarten öffnet, auch dort vorbei. Wer möchte, kann ihn bei seinem Besuch im Tiergarten begleiten, wo Zoo-Leiterin Stefanie Kießling und ihr Team vor allem das Donau-Tunnelbecken vorstellen und erklären werden. Eine Anmeldung für den Tiergarten Ulm, Friedrichsau ist nicht erforderlich. Wer dabei sein möchte, muss allerdings pünktlich sein: Willi hat nur eine Stunde Zeit und muss um 11 Uhr wieder los. Der Tiergarten der Stadt Ulm hat derzeit täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tragen einer Corona Schutzmaske wird im Innenbereich weiterhin empfohlen.