Wiener Band Buntspecht gibt ein Konzert in Ulm

Die Band Buntspecht gibt am Mittwoch, 14. September, 20 Uhr, ein Konzert in der Roxy Café Bar in Ulm. „Spring bevor du fällst“ heißt die aktuelle Tour der sechs Musiker aus Österreich.

Buntspecht sind Lukas Klein (Stimme, Gitarre, Klavier), Florentin Scheicher (Melodica, Trompete), Florian Röthel (Drums, Percussion), Jakob Lang (Kontrabass, E-Bass), Lukas Chytka (Cello) und Roman Geßler (Saxophon, Flöte) und Laut der Mitteilung des Veranstalters „sechs betrunkene Seiltänzer aus Wien, die Kinderlieder schreiben – Kinderlieder für alle Er- und Entwachsenen da draußen“. Die Tiefe des Stillen, der Rausch des Wilden, die Leichtigkeit des Naiven und die Schwere der Saudade kämen hier zusammen und würden sich im Halblicht der Bühne suhlen, heißt es weiter. Motto: .“Alles darf. Alles soll. Alles muss.“

„Ihr wollt ein Liebeslied? Ihr kriegt ein Liebeslied!“ Aber ganz so einfach machen es einem die Wiener Wortakrobaten von Buntspecht bei ihrer neuesten Single „Benütz mich“ nicht. Wer die Vorgänger-Werke „Großteils Kleinigkeiten“ (2018) sowie „Draußen im Kopf“ und „Wer jagt mich wenn ich hungrig bin?“ (beide 2019) kennt, weiß, dass für sie die deutsche Sprache ein großer Spielplatz der Semantik ist. Ihr neues Album „Spring bevor du fällst“ macht da keine Ausnahme.

Schon sein Vorbote „Benütz mich“ kommt im leichtfüßigen Sechsachteltakt und einer entspannten Bossa-Nova-Gitarre erst einmal sehr romantisch daher. Doch bereits mit der ersten Zeile, die Lukas Klein unnachahmlich manisch singt, taucht man ein in die leicht verschrobene Welt von Buntspecht: „Drück mich aus, wie einen dreckigen Schwamm, mit dem du dein Geschirr wäscht.“

Damit nicht genug: Der Protagonist feiert in diesem Song seine eigene Auflösung – übrigens kongenial im dazugehörigen Musikclip visualisiert. Pur wie Cognac soll er getrunken, wie die Zwetschgen zerquetscht und wie rote Farbe auf eine Leinwand mit dem Finger verschmiert werden. Das alles nur zu einem Zwecke: „Hauptsache, ich sehe kurz“. Wen oder was er kurz sieht, bleibt Lösungsaufgabe des Hörers. Fest steht nur: Dieses Ziel scheint das lyrische Ich wohl zu erreichen, wenn man den jubilierenden Streichern und Bläsern im Refrain Glauben schenken darf.

Das Sextett mengt der Realität eine Prise Humor und Nonsens bei, sodass „Benütz mich“ am Ende lange nachhallt und nicht sofort in Vergessenheit gerät. Denn der Text ist dermaßen um die Ecke gedacht, dass man gar nicht umhin kommt, sich die Single mehrmals einzuverleiben, um ihr gedanklich habhaft zu werden. Am Ende wird es aber dann doch „ein Lied, das ihr liebt“. Mit dem neuen Album geht es wieder auf Tour.

Veranstalter des Konzerts am 14. September ist die Roxy gemeinnützige GmbH. Karten im Vorverkauf kosten 19,70 und an der Abendkasse 23 Euro.