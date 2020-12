Wieder mehrere Menschen in Ulmer Pflegeheimen gestorben

Traurige Nachrichten kurz vor dem Weihnachtsfest. In Ulmer Pflegeheimen sind weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

In den vergangenen Tagen erhielt das Gesundheitsamt im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises, wie dieses am Montagmittag wissen ließ, weitere Meldungen für drei der von Corona-Ausbrüchen betroffenen Pflegeheime.

Die Übersicht

„Bedauerlicherweise“ gebe es im Seniorenzentrum Wiblingen vier weitere Todesfälle. Damit steige in dieser Einrichtung die Zahl der an oder in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion Verstorbenen auf sechs. Eine Reihentestung habe zudem zusätzliche positive Befunde erbracht: 15 weitere Bewohner sowie drei zusätzliche Mitarbeitende hätten sich mit Corona infiziert.

Auch das Pflegeheim Clarissenhof in Ulm habe „leider“ weitere Todesfälle gemeldet. Zwischenzeitlich seien dort sieben Bewohner an oder in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Zudem wurden acht zusätzliche Bewohner sowie neun weitere Mitarbeitende positiv getestet.

Einen weiteren Todesfall gab es „leider auch“ im Dreifaltigkeitshof in Ulm. Damit erhöht sich die Zahl der Bewohner, die seit Beginn des Ausbruchs an oder mit Corona verstorben sind auf fünf. Außerdem wurde dort eine weitere Person aus der Belegschaft positiv auf Covid-19 getestet.

Das Gesundheitsamt stehe nach eigener Aussage „weiterhin in engem Kontakt“ mit den Seniorenzentren und Pflegeheimen, damit die angeordneten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen „konsequent“ angewandt und umgesetzt werden.