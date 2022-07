Obstwiesenfestival 2022: Das ist das Line-up

Corona hat auch das beliebte Umsonst-und-draußen-Festival bei Dornstadt – das Obstwiesenfestival – ausgebremst. In diesem Sommer soll die Obstwiese wieder wackeln. Kino und Frühschoppen inklusive.

Die Shout out Louds. (Foto: Kräuter)

Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, steigt das Festival, das keinen Eintritt kostet und bei dem regelmäßig Hochkaräter wie Tocotronic oder Wanda zu Gast sind, heuer vom 18. bis 20. August auf dem Lerchenberg bei Dornstadt.

Und dabei sind abermals wieder echte Knaller-Bands!

Get well soon. (Foto: Daniel Drescher)

Unter anderem auf der Bühne: die Shout out louds aus Schweden (Rock), HVOB, Get well soon (Konstantin Gropper), Kinderzimmer Productions und viele mehr.

Die Veranstalter teilen mit: „Auf viele der Künstler*innen freuen wir uns bereits seit über zwei Jahren, viele sind ganz frisch dazu gekommen.“

Kinderzimmer Productions. (Foto: Christoph Schneider)

Weiter auf der Bühne stehen werden unter anderem: Alli Neumann, Av Av Av, Ekkstacy, DEHD, Husten, Rikas, Henge, Les big byrd, Erwind & Edwin, the Screenshots, Nand, Mid City, Kaiba, Neànder, Bilbao, Akne Kid Joe, Maffai, Dis M, Mischa, Loud Packers, Moltke & Mörike – und viele weitere mehr.