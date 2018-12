Wieder Fahrraddiebstähle in Neu-Ulm

Drei Fahrraddiebstähle wurden am Dienstag und in der Nacht auf Dienstag bei der Polizei Neu-Ulm angezeigt.

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagvormittag wurde ein versperrtes weiß-rotes Bulls Mountainbike im Wert von rund 800 Euro in der Margaret-Mitchell-Straße in Ludwigsfeld vor einem Wohnhaus von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Von Samstagmorgen bis Montagabend wurde ein schwarzes Steppenwolf-Fahrrad, das ebenfalls versperrt war, in der Meininger Allee entwendet. Hier beträgt der Beuteschaden rund 500 Euro. In der Nacht auf Mittwoch gegen 00:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm durch einen Anwohner am Heiner-Metzger-Platz informiert, dass er gerade einen Fahrraddiebstahl beobachtet hat. Der Zeuge konnte von seiner Wohnung aus sehen, wie ein bislang unbekannter Mann sich an mehreren Fahrrädern aufhielt. Der Täter zwickte dann ein Schloss auf und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Gartenstraße, nachdem er vom Zeugen angesprochen worden war. Weder zum Täter noch zum Fahrrad ist eine nähere Beschreibung vorhanden. Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.