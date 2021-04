Wie viele Betten für Covid-Patienten? Mattheis bittet Uniklinik-Chef um Transparenz

Wie viele Intensivbetten hat die Uniklinik Ulm derzeit für Covid-19- und andere Intensivpatienten zur Verfügung und wie hoch ist die Auslastung? Das will die Ulmer Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin Hilde Mattheis (SPD) von Professor Udo Kaisers wissen, dem ärztlichen Leiter des Krankenhauses.

Keine genaue Aussagen

Mattheis beruft sich in ihrem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief auf einen Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ von Mittwoch („Uniklinik: Schon 30-Jährige werden behandelt“). Darin legt die Klinik dar, wie viele Covid-19-Patienten sie zu Beginn dieser Woche stationär behandelte (30 Covid-19-Patienten, 17 auf der Intensivstation).

Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. (Foto: pr)

Genaue Aussagen zu Auslastung und Kapazität gab die Uniklinik allerdings nicht. Mattheis fordert dies in ihrem Brief nun ein. Sie will wissen, wie viele der vorhandenen Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Und auch, ob die Uniklinik basierend auf dieser Auslastung derzeit Ausgleichszahlungen vom Staat bekommt.

Weitere 68 Betten aufgebaut

Da die Uniklinik und andere Krankenhäuser, die Covid-Patienten behandeln, in Abhängigkeit lokaler Inzidenzen und freier intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten weiterhin Ausgleichszahlungen aus dem Gesundheitsfonds erhielten, sei es wichtig zu wissen, wie die Kapazität der Klinik derzeit aussehe.

Mattheis berichtet, dass sie zuletzt vom Wissenschaftsministerium durch eine Anfrage vom Juli 2020 die Auskunft erhalten habe, dass die Klinik – zusätzlich zu vorhandenen 63 Intensivbetten mit Beatmungskapazität – weitere 68 Betten mit Beatmungskapazität aufgebaut habe.