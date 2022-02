Wie verhält sich die Ulmer Friedensbewegung?

Rainer Schmid ist das bekannteste Gesicht der Ulmer Friedensbewegung. Er ist evangelischer Theologe und Lehrer und er ist rastlos, wenn es um die Sache des Friedens geht. Schmid protestiert gegen Rüstungsfirmen und gegen Aufrüstung im Allgemeinen. Er war beteiligt an der Gründung des Bündnisses „Friedensbewegt Ulm“ und ist unter anderem Mitglied der „Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“ (DFG-VK). 2019 erhielt er für sein Engagement den „AMOS-Preis für Zivilcourage in Kirche und Gesellschaft“. Schmid betont, dass er seinen Einsatz auch im Sinne des Weltfriedens versteht.

Dieser ist derzeit akut bedroht, Russlands Präsident Wladimir Putin geht militärisch gegen die Souveränität der Ukraine vor. Wie schätzt Schmid die Situation ein und wie reagiert die Ulmer Friedensbewegung auf die Vorgänge an der russisch-ukrainischen Grenze?

„Ich rate angesichts der brandgefährlichen Situation in Osteuropa sehr dringend zu Vernunft, Verständigung und Abrüstung“, sagt Schmid. Beide Seiten, fährt Schmid fort, sollten sich gedanklich einmal in die Rolle des anderen hineinversetzen und die grenznahen Manöver beenden. Mit beiden Seiten meint der Theologe die Nato und Russland, wie er explizit betont. Eine Lösung sieht Schmid nur in der Rückkehr zur Diplomatie, ein Vorschlag von ihm: Einige osteuropäische Staaten sollten neutral werden, wie einst mit Finnland geschehen.

Die Frage nach Krieg und Frieden ist Schmids Lebensthema. Von seinem Dienstherrn wird sein friedensaktivistisches Engagement nicht gerne gesehen, zweimal wurde er deshalb in den letzten Jahren versetzt: zunächst von der Bodensee-Region auf die Ostalb, 2017 dann in die Region Ulm. Die zweite Versetzung führte auch dazu, dass er nicht mehr als Gemeindepfarrer tätig sein durfte, sondern als Religionslehrer.

Auf die Frage nach Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine oder Protestaktionen gegen den russischen Einmarsch in die Separatistengebiete reagiert Schmid reserviert. „Nein, es wird keine Demonstrationen geben“, sagt er. Man lege Wert darauf, dass beide Seiten abrüsteten, auch die Nato. Bei der Schuldfrage zieht er einen Vergleich: „Es ist wie im Kindergarten. Die eine Seite sagt, dass die andere schuld ist.“ Schmid fügt hinzu, dass das Nato-Kommando im Frühjahr wieder ein größeres Manöver in Polen plant. Das führe ebenfalls nicht zu einer Deeskalation.

Demonstrationen gegen die imperialistische Politik der russischen Regierung wird es vonseiten der Ulmer Friedensbewegung vorerst also nicht geben. Auch von Solidaritätskundgebungen mit der Ukraine sieht die Friedensbewegung ab. Möglichkeiten dazu gäbe es: In Neu-Ulm befindet sich beispielsweise eine ukrainische katholische Kirche.

Schmid verweist lieber auf einen Protest am 17. März. An diesem Tag findet in Ulm anlässlich der Verabschiedung des Generalleutnants Jürgen Knappe ein Großer Zapfenstreich statt. Ursprünglich war der Münsterplatz für die Zeremonie vorgesehen, dagegen formierte sich Protest. Anfang Februar fiel dann die Entscheidung, den Zapfenstreich pandemiebedingt im Nato-Quartier JSEC in der Wilhelmsburgkaserne abzuhalten. Schmid und seine Mitstreiter hatten bereits eine Kundgebung auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz angemeldet; die fällt nun ins Wasser. Trotzdem will sich die Friedensbewegung versammeln und gegen den Zapfenstreich demonstrieren, nun eben vor dem Haupteingang der Kaserne.

Den Hintergrund der Protestaktion findet man auf der Internetseite des „Rüstungsatlas Ulm“. Als Begründung der Demonstration nennen die Organisatoren dort unter anderem eine „Verklärung des Militärs“ und eine „emotionale Aufwertung des Bundeswehr“. „Der Zapfenstreich erinnert an die dunkelsten Seiten der deutschen Geschichte, an Militarismus und Nationalismus“, fahren die Initiatoren fort.

Weitere friedenspolitisch aktive Vereine in der Umgebung wie das „Netzwerk Friedenskooperative“ oder die Gruppe Ulm/Neu-Ulm der DFG-VK äußerten sich bis Redaktionsschluss nicht zu unseren Anfragen. Lediglich Reinhold Thiel, einer der maßgeblichen Initiatoren der Ulmer Friedenswochen, teilte mit, dass diese nicht daran orientiert seien, tagespolitisch schnell zu reagieren. Ob eine der im Herbst an den Friedenswochen teilnehmenden Gruppen die Russland-Ukraine-Krise thematisch aufgreifen werde, könne er noch nicht sagen. Thiel verwies zudem als Sprecher der „Ulmer Ärzteinitiative/Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.“ (IPPNW) auf eine Pressemitteilung derselben, in dem sie auf die Gefahren eines Krieges in Europa hinweist. Außerdem rufe die IPPNW zu einer Menschenkette für den Frieden am 27. Februar in Berlin auf.

Auf der Internetseite von „Rüstungsatlas Ulm“ findet sich eine Auflistung kommender Veranstaltungen in Ulm und Umgebung. Am Karsamstag gibt es einen Ostermarsch, im August eine Fahrradtour anlässlich der Abschaltung von Atomkraftwerken. Wonach man derzeit allerdings vergeblich sucht: Demonstrationen oder Kundgebungen zu den russischen Militärattacken gegen die Ukraine.